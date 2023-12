La seconda chance stasera 29 dicembre su Rai 1: trama e cast del film con Max Giusti

Stasera su Rai 1 in prima serata e prima visione assoluta va In onda La seconda chance: trama e cast del film.

Stasera 29 dicembre 2023 su Rai 1 in prima serata, alle 21:30 circa, va in onda La seconda chance, film del 2023 diretto da Umberto Carteni. La sceneggiatura è stata scritta da Luca Mastrogiovanni, Ciro Zecca, Simonetta Greco e Alessandra Martellini. Trama e cast del lungometraggio.

La seconda chance

La seconda chance è uscito nelle sale italiane il 23 ottobre 2023, distribuito in Italia da Altre Storie.

Trama

Max e Anna Mancini sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli, sono caratterialmente agli antipodi: Tina è ribelle e poco studiosa; Nico è pacato, solitario ed ha il chiodo fisso dei videogiochi.

Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l'apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera.

Max e Anna si rendono conto di non sapere nulla di quei due adolescenti, si chiedono dove abbiano sbagliato e ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina e Nico erano adorabili scriccioli da proteggere.

Ma ricordano davvero com'è andata? Al termine di quella serata disastrosa, si presenta una seconda chance per Anna e Max, per vedere chiaro nel rapporto con i loro figli e tentare, dove possibile, di non ripetere gli stessi errori.

Interpreti e personaggi

Max Giusti: Max Mancini

Gabriella Pession: Anna Mancini

Fabio Bizzarro: Nico

Vittoria Gallione: Tina

Maurizio Mattioli: nonno Fausto

Dove Vedere La seconda chance

La seconda chance va in onda stasera 29 dicembre 2023 su Rai 1 subito dopo I Fatti Vostri. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay è successivamente anche nella sezione on demand.