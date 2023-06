La scrittura è donna 2023: Jasmine Trinca e Paola Randi tra le ospiti

Scrittrici, sceneggiatrici e registe tra cinema e serialità nell'ambito di La scrittura è donna 2023, evento organizzato dalla Fondazione Lionello Balestrieri e dall'Associazione Casa Bianchini Balestrieri con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cetona che si terrà nella cittadina toscana dal 6 all'8 luglio.

Tra gli ospiti della manifestazione l'attrice e regista Jasmine Trinca, Paola Randi, regista e Presidentessa Associazione Centoautori, la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, la regista Ludovica Fales, Ivana Nikolic, artista, attivista e autrice di podcast e la Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani Laura Delli Colli. Presenta e conduce gli incontri la critica cinematografica Anna Maria Pasetti.

Paola Randi e Lisa Nur Sultan (giovedì 6 luglio), Ludovica Fales e Ivana Nikolic (venerdì 7 luglio) Jasmine Trinca (sabato 8 luglio), introdotte dalla critica cinematografica Anna Maria Pasetti terranno tre masterclass di sceneggiatura (iscrizioni via mail a ilritirocetona@gmail.com), seguite in serata dalla proiezione dei loro ultimi film. Sarà un viaggio tra genere e generi, rigorosamente declinato al femminile: dalla commedia al racconto del reale, tra documentario e favola.

Si comincia - in omaggio a Maccari, maestro storico della commedia all'italiana - con Beata te di Paola Randi (Italia 2022, 104'), dissacrante divertissement sulla maternità. Marta (Serena Rossi), single quarantenne e regista teatrale, soddisfatta della sua vita, sta per debuttare con un suo Amleto, ma riceve la visita inaspettata dell'Arcangelo Gabriele, arrivato fra gli esseri umani per darle una notizia: presto sarà madre. Lala di Ludovica Fales (Premio del Pubblico 2023 al Bellaria Film Festival), sarà al centro della seconda serata. Il film racconta le storie di tre adolescenti, che si intersecano tra realtà e finzione per comporre il manifesto di una generazione alla ricerca della propria identità. Si chiude con Marcel!, debutto alla regia di Jasmine Trinca: il percorso doloroso e poetico di una bambina verso le vie grandi e segrete dell'amore.

Tra gli eventi speciali in programma ci sarà anche un omaggio a Monica Vitti, protagonista di tanti film scritti da Ruggero Maccari. Laura Delli Colli presenterà al pubblico il libro da lei dedicato all'attrice: Monica, una vita irripetibile (Rai Libri, 2022). Nel pomeriggio finale, una tavola rotonda coinvolgerà la piazza cittadina, riunendo tutte le protagoniste della manifestazione.

Per informazioni e programma: www.fondazionebalestrieri.com.