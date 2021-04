La risposta è nelle stelle: la "leggenda metropolitana" che ha ispirato una scena del film

Gli eventi della scena dell'asta presente ne La risposta è nelle stelle, una pellicola scritta da Craig Bolotin il cui soggetto è tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 2013 ricordano molto una leggenda metropolitana che circola su Internet dagli anni '90.

La leggenda in questione, come molte altre, d'altro canto, si può già trovare in un libro originariamente pubblicato nel 1954. Quello che accade in seguito, durante la sequenza, ricorda anche altre leggende metropolitane, a sfondo religioso, divenute celebri nel corso dei decenni.

La più famosa, quella su cui si basa la scena dell'asta, riguarda l'unico partecipante a un funerale che eredita l'intero patrimonio del defunto, un'altra invece narra le vicende di un figlio che scopre ricchezze nascoste nel regalo di laurea che aveva precedentemente rifiutato. Tutte queste parabole portano un messaggio religioso che però non è stato incluso nella pellicola del 2015 diretta da George Tillman Jr.

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione del 31%, sulla base di 124 recensioni, con una valutazione media di 4,37 / 10. Il consenso critico del sito recita: "La risposta è nelle stelle è meno manipolativo del film medio di Nicholas Sparks, ma è comunque sdolcinato e irrimediabilmente inventato, anche se al pubblico a cui piacciono questo genere di film questo non interessa affatto".