La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama degli episodi di stasera: Sura tra amore e reputazione

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast degli episodi della serie turca in onda il 15 giugno.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, 15 giugno, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer degli episodi in onda questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La fiction è stata anticipata di un giorno, venerdì 16 giugno andrà in onda la semifinale dell'isola dei famosi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Gli episodi in onda stasera 15 giugno

Episodio 04

Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che l'uomo parta per il fronte. I due, alla stazione, vorrebbero fermare quegli istanti per sempre, ma Kurt sa bene di dover compiere il suo dovere e chiede a Sura di aspettarlo. Passano i mesi e Sura non ha più sue notizie ed è molto preoccupata. Nel frattempo, la madre di Petro lascia intendere a Katherina di essere interessato a Sura e che vorrebbe chiedere la sua mano. Le due donne capiscono quindi che a breve dovrà essere presa una decisione.

Episodio 05

Mentre Sura litiga con la sua famiglia per difendere l'onore di Seyit, lui, impegnato in un combattimento, assiste alla morte di Vladimir, un suo caro amico.

Episodio 06

Sura litiga con Valentina: sua sorella le suggerisce di lasciare Seyit perché secondo lei la loro relazione danneggia la reputazione della famiglia.

Il promo lo trovate nella clip caricata su Mediaset Infinity

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.