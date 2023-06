La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast e trama degli episodi di stasera della nuova serie turca

Stasera su Canale 5 in prima serata inizia La ragazza e l'ufficiale: trama e cast degli episodi in onda stasera della serie turca basata su una storia vera

La ragazza e l'ufficiale è la nuova serie turca che Canale 5 manda in onda da stasera, 9 giugno, in prima serata. Ispirata a una storia vera, la fiction è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer degli episodi in onda questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.

Gli episodi in onda stasera 9 giugno

Episodio 01

Prima Guerra Mondiale: il tenente Seyit Eminof, giovane affascinante e coraggioso, e' uno dei migliori ufficiali dello Zar. Durante una licenza partecipa ad un ballo organizzato dai genitori del suo amico Petro, ex ufficiale dell'esercito. Al ballo incontra Alexandra Verjenskaya, detta Sura, la piu' giovane delle tre figlie di Julien Veriensky. Per la ragazza e' un colpo di fulmine. Anche Seyit non rimane indifferente al fascino della giovane, ma, piu' grande e piu' smaliziato, finge di ignorarla. Poco dopo Seyit parte. Il promo lo trovate nella clip caricata su Mediaset Infinity

Episodio 02

Mirza dice esplicitamente a Seyit che il suo volere è che sposi una donna turca. Il giorno dopo, il giovane si congeda dalla sua famiglia e torna a Pietrogrado in attesa di partire per il fronte e ritrova Sura. Il loro amore viene ostacolato subdolamente da Petro, che, in combutta con la Baronessa Lola, fa sapere a Sura che lei non è altro che l'oggetto di una scommessa. Intanto Petro comunica a Seyit che lo zar lo invierà a combattere in Galizia, regione ucraina dove si trova di stanza l'esercito ottomano a supporto delle truppe austriache, pertanto potrebbe ritrovarsi, suo malgrado, a dover uccidere la sua stessa gente

Episodio 03

Seyit si rende conto di provare vero amore nei confronti di Sura, ma quest'ultima si sente tradita quando lo vede baciarsi con la baronessa Lola. Nel frattempo, Celil chiede a Tatya di sposarlo, ma lei decide di non dargli subito una risposta e promette che gli dirà di si solo quando sarà tornato dalla guerra. Infine, sembra che la salute del padre di Sura e Valentina sia peggiorata e che gli resti poco tempo da vivere.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi