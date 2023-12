La Promessa anticipazioni 8 dicembre: Elisa de Grazalema si presenta e scatena la gelosia di Cruz

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 8 dicembre alle 14:45 con un eccezionale triplo appuntamento. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di

Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 7 dicembre.

La promessa: riassunto della puntata del 7 dicembre

Catalina riesce a convincere il padre ad autorizzarla a visitare il palazzo di Cadice che hanno ereditato dal barone de Linaja per capire in che condizioni si trova, a patto che Cruz non ne venga a conoscenza. Manuel raccoglie le prove delle manipolazioni subite per mano di Jimena.

Anticipazioni dell'8 dicembre: L'arrivo di Elisa de Grazalema

Cruz invita la baronessa Elisa de Grazalema alla Promessa in virtù della sua citazione nel testamento del defunto barone. Tuttavia, una volta giunta, Elisa non perde tempo a far rivivere il passato, accennando a presunte intese passate con Alonso. Questo scatena la gelosia di Cruz, creando un'atmosfera tesa durante la cerimonia.

Nel nuovo episodio: Relazioni Complicate tra Manuel e Jimena, Lope e Maria

Manuel cerca di riappacificarsi con Jimena, ma questa continua a rivolgersi a lui con astio. Per attirare l'attenzione su di sé, Jimena adotta comportamenti discutibili.

Nel frattempo, Maria confida a Teresa le tensioni tra lei e Lope, portando Teresa a riflettere sul suo rapporto con Mauro e a chiedergli scusa per la sua rancorosità.

La tensione in cucina tra le cuoche continua, anche con l'intermediazione di Lope.

Nell'ultimo appuntamento della settimana: Attacchi verbali e supporto morale

Petra attacca verbalmente Pia sulla sua gravidanza, mettendo in dubbio la paternità del bambino. Tuttavia, Pia riceve supporto morale da don Gregorio, che si svela come un alleato inaspettato durante la loro discussione.

Venerdì a La Promessa: Matrimoni forzati e preoccupazioni condivise

Cruz e Alonso decidono di obbligare Pia e Gregorio a un matrimonio forzato per ristabilire l'integrità morale nella Promessa.

Martina cerca informazioni da Mauro sullo stato di Jimena, sospettando che la donna stia fingendo per attirare l'attenzione di Manuel. Mauro condivide le sue preoccupazioni, rivelando ulteriori dettagli sulla situazione