Anticipazioni La Promessa 7 ottobre: Curro e Feliciano in fin di vita, un killer minaccia la tenuta

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 7 ottobre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata Petra implorerà Cruz di salvare la vita a Feliciano. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: don Alonso chiede aiuto al dottor Sandoval

Don Lorenzo, astuto e calcolatore, ha finto di avere un dolore alla sciatica così intenso da impedirgli di partecipare alla caccia. Questa mossa strategica gli consente di costruirsi un alibi perfetto, isolandolo da qualsiasi responsabilità riguardo agli eventi drammatici che si svolgeranno durante la caccia. La sua assenza strategica gli permette di mantenere le apparenze e di nascondere il suo coinvolgimento nei piani osceni che si celano dietro questo evento.

Nel bosco, Curro e Feliciano si trovano a godere di un momento di tranquillità, ignari del pericolo imminente. La situazione si fa tragica quando vengono colpiti da due colpi di fucile sparati da un cecchino nascosto, trasformando un momento di calma in un incubo. I colpi risuonano nell'aria, e il panico si diffonde tra coloro che assistono alla scena. La drammaticità dell'evento si intensifica, con il destino di Curro e Feliciano appeso a un filo.

Lorenzo si è creato un alibi per la giornata di caccia

Don Alonso, rendendosi conto della gravità della situazione, ordina a Manuel di chiamare immediatamente il dottor Sandoval, il medico chirurgo della tenuta. La richiesta di aiuto si fa urgente e carica di tensione, mentre la paura per la vita di Curro cresce. Petra, in lacrime e disperata, riesce a convincere Cruz a far operare Feliciano da Sandoval.

La sua determinazione e il suo amore per Feliciano brillano in questo momento critico, dimostrando quanto sia disposta a combattere per lui. L'intervento sarà terribilmente crudo, mentre la vita del futuro sposo di Teresa resta in bilico, colpito dalle pallottole sparate dal cecchino ingaggiato da Lorenzo e Cruz.

