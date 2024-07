La Promessa anticipazioni 7 luglio, Jimena ha un incidente: Manuel teme per la vita di suo figlio

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 alle 15:25. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Antonio cerca di baciare Martina. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 7 luglio: Il risentimento di Cruz per l'arrivo di Antonio

Martina rompe definitivamente con Curro, lasciandolo con il cuore spezzato. Nel frattempo, Abel continua a indagare sulla natura della relazione tra Jana e Manuel, mentre si allea con Jimena per sostenere la farsa della sua gravidanza. Ramona è ancora dispersa e i gruppi di ricerca non riescono a trovarla, soprattutto perché la Marchesa ha proibito di cercarla nelle terre della Promessa.

Alla tenuta si attende la visita del Conte De Anil, Pelayo Gomez de la Serna, e Margarita ha una sorpresa in serbo per sua figlia e la cognata. La comparsa inaspettata di Antonio e del Conte de Anil sconvolge ulteriormente la situazione. Cruz, venendo a sapere che Margarita era al corrente dell'arrivo del futuro duca, è molto risentita.

Il Conte de Anil

Le ricerche di Ramona continuano senza successo e Curro, desideroso di partecipare, viene fermato da Lorenzo. Martina confida ad Antonio che devono portare avanti il loro fidanzamento, nonostante la morte di suo padre Fernando, e lui tenta di baciarla. Nel frattempo, Don Carlos, dopo il suo ritorno da Siviglia, è particolarmente triste e sembra avere qualcosa di importante da confessare a Simona.

Lorenzo confida a Cruz che Margarita potrebbe sospettare del loro coinvolgimento nella morte di Fernando, i due non lo hanno soccorso quando l'uomo ha avuto l'infarto. Jimena, durante un bagno al fiume, cade mentre danza davanti a Manuel e Catalina, l'uomo teme per la salute di suo figlio. L'episodio potrebbe far parte del piano per fingere un aborto e mettere fine alla finta gravidanza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz è risentita con Margherita per l'arrivo di Antonio.