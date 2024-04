La Promessa anticipazioni 5 aprile: La confessione di Simona a Candela, Lorenzo prende le distanze da Elena

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda il 5 aprile 2024 alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa torna in onda su Canale 5 venerdì 5 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. La soap è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata precedente.

La promessa: riassunto del 4 aprile

Jana racconta a Curro tutta la verità sulle sue origini, nella speranza che lui non volti le spalle al suo passato, ma lui fatica ad accettarla ed esita a dirlo a Martina.

Pia e Gregorio stanno attraversando un buon momento per il loro matrimonio, mentre invece continuano i litigi tra Lope e Salvador, scontri che si ripercuotono anche su Mauro e inducono Romulo a dare loro un ultimatum.

Simona fa una confessione a Candela

Anticipazioni del 5 aprile: Le paure di Simona

Simona confessa a Candela tutta la verità sui suoi figli. La donna è timorosa perchè teme la reazione dell'amica e collega, preoccupata che potrebbe non accettare il fatto che le ha tenuto nascosta una notizia così importante.

Il ritorno di Cruz a La Promessa preoccupa Elisa

Nel prossimo episodio: La rabbia di Elisa

La baronessa de Grazalema è sconvolta dal ritorno improvviso di Cruz alla tenuta. Elisa cerca il sostegno di Lorenzo per farla tornare nella casa di cura, ma questa volta il capitano non è d'accordo e decide di non sostenerla.