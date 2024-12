La promessa anticipazioni 31 dicembre: Jimena tenta il suicidio, Ayala bacia Margarita

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 31 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pelayo è sconvolto dalla decisione di Catalina. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Rovistando tra gli effetti personali di Manuel, Jimena scopre fotografie che ritraggono momenti intimi tra il marito e Jana. Con rabbia e determinazione, decide di nascondere le prove per usarle contro di loro. Ignaro della scoperta, Manuel si prepara ad affrontare i marchesi, deciso a smascherare gli inganni di Jimena e Cruz.

Nel frattempo, Don Romulo informa Salvador che non è pronto per diventare primo valletto, offrendogli però di restare come lacchè. Pur deluso, Salvador accetta, mentre Maria cerca di motivarlo, esortandolo a dimostrare il suo valore in futuro. Pelayo, deciso a riconquistare Catalina, le confessa il suo coinvolgimento nel traffico di armi. Tuttavia, la verità non basta: Catalina, delusa e ferita, rinvia le nozze, lasciando Pelayo senza speranza.

Ayala e Margarita si baciano

Anticipazioni de La Promessa: il bacio proibito tra Margarita e Ayala

Virtudes confida a Simona la sua intenzione di partire per Martos, determinata a tentare un riavvicinamento con il fratello. Tuttavia, non è certa di voler tornare alla tenuta, lasciando in sospeso il suo futuro. Teresa e Candela, ignare della sua decisione, si accorgono che Virtudes appare più pensierosa del solito.

Lope riesce a strappare un sorriso a Vera regalandole una collanina acquistata di nascosto. Il giovane cuoco dimostra ancora una volta il suo affetto per la ragazza, che appare commossa dal gesto. Tuttavia, le insistenze di Mercedes, che continua a sottolineare la somiglianza di Vera con la figlia dei duchi de Carril, cominciano a infastidire la giovane.

Don Romulo annuncia a Pia l'arrivo imminente di Don Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo. Romulo stesso assumerà un ruolo superiore, supervisore della servitù. La notizia coglie Pia di sorpresa, ma la donna si dimostra pronta a collaborare con il nuovo arrivato, sebbene nutra dubbi sulle sue capacità.

L'attrazione tra Margarita e Ayala raggiunge il culmine quando i due si scambiano un bacio passionale. Tuttavia, la loro relazione segreta è sempre più a rischio, con Petra che continua a tenerli d'occhio. In preda alla disperazione e alla follia, Jimena si lascia cadere da una balaustra della tenuta. Il gesto provoca gravi ferite, lasciando tutti i presenti sotto shock.

Catalina, ancora ferita dalle rivelazioni di Pelayo, conferma la sua intenzione di rimandare, se non annullare del tutto, il loro matrimonio. Pelayo, distrutto, cerca conforto in Don Lorenzo, ma il capitano gli consiglia di accettare la decisione della giovane. Le tensioni tra Martina e sua madre raggiungono un punto critico.