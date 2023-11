La Promessa anticipazioni 3 novembre: Gregorio svela finalmente il suo segreto

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 3 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 2 novembre.

La promessa: riassunto della puntata del 2 novembre

La Promessa è addobbata a festa per il matrimonio di Manuel e Jimena, che si celebrerà, nonostante l'opposizione dei duchi, i tentativi di Jana e Catalina di recuperare la memoria del giovane erede e persino l'offerta di Alonso di annullare il fidanzamento.

La giovane coppia è pronta a sposarsi. Jana li osserva da lontano, indecisa se mostrare a tutti la lettera, fermando così il matrimonio e togliere finalmente la benda dagli occhi di Manuel, oppure tacere e perdere per sempre l'amore della sua vita.

Anticipazioni del 3 novembre: Don Gregorio e il Don Romulo ai ferri corti

È una situazione davvero tesa quella che si sta sviluppando tra Don Gregorio e Don Romulo. Il matrimonio di Manuel e Jimena ha accentuato le divergenze tra i due maggiordomi.

La loro rivalità sta raggiungendo un punto critico, e lo scontro imminente potrebbe superare ogni limite tollerabile. Pia e Mauro, riconoscendo la gravità della situazione, decidono di intervenire per evitare lo scontro fisico tra i due uomini.

Nel prossimo episodio: Il segreto di Don Gregorio

La tensione raggiunge il suo apice alla fine della serata, quando Romulo si reca dal nuovo maggiordomo per comunicargli che non ha intenzione di abbandonare La Promessa. Romulo sottolinea l'importanza della fiducia che i domestici ripongono in lui.

Tuttavia, in un colpo di scena, Gregorio tira fuori il suo asso nella manica e decide di rivelare a Romulo un grande segreto che potrebbe cambiare tutto.