La Promessa anticipazioni 26 novembre: Lorenzo scopre il traffico di armi di Pelayo e lo ricatta

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 26 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo si scontra con Pelayo. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo il confronto con Manuel, Abel prende una decisione drastica: informare la marchesa della relazione segreta tra Manuel e Jana. Per impedirglielo, i due sono costretti a promettere di non indagare ulteriormente sulla sua vita privata. Nel frattempo, Virtudes torna alla tenuta dopo aver affrontato il fratello e Norberta, decisa a restare accanto a sua madre. Catalina, invece, chiede al padre il permesso di indossare l'abito da sposa della madre per il suo matrimonio.

Con l'aiuto della zia e della cugina, inizia i preparativi per il grande giorno. Intanto, lo sciopero si conclude, ma la tensione tra Petra e Cruz resta palpabile, aggravata dalle parole crude che la padrona ha rivolto alla domestica riguardo al figlio scomparso. Nel frattempo, Alonso propone ad Ayala di portare Margarita a una festa, un suggerimento che lascia Ayala profondamente perplesso.

Margarita

Anticipazioni de La Promessa: Alonso incita Ayala ad avvicinarsi a Margarita

Lorenzo scopre il traffico di armi di Pelayo, durante le sue indagini, scopre che nel magazzino destinato alla produzione delle marmellate si nascondono delle armi, rivelando così il contrabbando illecito gestito da Pelayo. Il capitano capisce che l'uomo ha condotto questa operazione clandestina senza che nessuno nella tenuta, nemmeno la sua promessa sposa Catalina, fosse a conoscenza. Lo shock di questa scoperta porterà a uno scontro diretto tra Lorenzo e Pelayo.

Il capitano, minacciando di rivelare il segreto, chiede a Pelayo una percentuale sulle vendite delle armi per mantenere il silenzio e non distruggere la sua reputazione. Il confronto tra Lorenzo e Pelayo è inevitabile. Il capitano, sentendosi sopraffatto dalla scoperta, decide di sfruttare la situazione per trarne un vantaggio economico.

Lorenzo De La Mata propone a Pelayo una sorta di accordo in cui chiede una percentuale sui guadagni provenienti dal traffico d'armi, con la minaccia di svelare tutto a chiunque. Il ragazzo si trova in una posizione difficile, considerata la pericolosità di Cavendish. Don Alonso, ignaro di tutto, incoraggia Ayala a cercare di avvicinarsi a Margarita.

Dopo il ritorno di Virtudes alla tenuta, Simona decide di offrirle una nuova opportunità. Pia verrà coinvolta nel processo e avrà il compito di fare un colloquio con Virtudes per decidere se merita un posto di lavoro. La possibilità di un nuovo inizio per Virtudes sembra aprire una nuova pagina nella sua vita, ma non senza sfide.