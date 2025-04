La Promessa, anticipazioni 20 aprile: Catalina e Pelayo provano a ricominciare

La puntata de La Promessa di domenica 20 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina e Pelayo provano a riprendere in mano la loro relazione. Jana spera che Manuel possa dare una mano per salvare Pia, mentre Don Romulo dice al marchesino che è stato visto passare del tempo con la cameriera. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana e Manuel si confrontano in merito alle condizioni di Donna Pia e la ragazza conferma al marchese di aver dovuto agire nell'ombra, con la complicità di Don Romulo, per proteggere l'ex governante e il suo bimbo.

Curro chiede a Martina di fare una passeggiata in giardino e la tensione tra Don Lorenzo e Don Alonso è sempre più alta e Cruz li sorprende nel vivo della loro lite e prova a calmarli. Maria e Salvador si accusano a vicenda di non aver consultato il prete per il loro matrimonio. Ormai è evidente che i tra due qualcosa si stia rompendo.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Pelayo cercano di ricominciare, Jana spera che Manuel possa aiutarla a salvare Pia che lascerà presto la grotta

Catalina e Pelayo provano a ricominciare per recuperare il loro amore. Intanto, Jana è sicura che Manuel darà loro una mano per salvare Pia, mentre Don Romulo avvisa il marchesino che è stato visto passare del tempo insieme alla cameriera.

Il maggiordomo confessa di dover informare Don Alonso, ma il marchesino chiede tempo e giura che parlerà lui con i genitori appena avrà la giusta occasione. Con l'aiuto di Manuel, Pia lascerà la grotta e andrà a vivere nella vecchia capanna di Ramona.