La Promessa anticipazioni 16 novembre: Jimena rivela i suoi piani su Manuel

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 16 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 15 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 15 novembre

Romulo dice a Pia di essere deluso dalla mancanza di fiducia nei suoi confronti rispetto alla questione della gravidanza. Manuel chiede a Mauro chi si occupava di lui mentre era in stato letargico e il valletto risponde che Jana lo accudiva di nascosto.

Anticipazioni del 16 novembre: Lope e Simona chiedono aiuto a Pia

L'incertezza si diffonde a La Promessa quando Lope e Simona informano Pia dell'allontanamento improvviso di Candela. Le due donne chiedono disperatamente il suo aiuto per mantenere segreta l'assenza di Candela, e non rivelare nulla a don Gregorio e Petra. Teresa prende temporaneamente il posto di Candela.

Nella prossima puntata: Lorenzo Cospira contro Cruz

Lorenzo intensifica i suoi sforzi per mettere Curro contro sua zia Cruz, tessendo una trama di intrighi all'interno della famiglia.

Nel nuovo episodio: Jimena Rimprovera Catalina e Rivela i Suoi Piani a Cruz

Jimena affronta Catalina con fermezza, rimproverandola per aver ricostruito l'aereo di Manuel contro il divieto espresso della marchesa. Jimena rivela i suoi piani di impedire a Manuel di volare, svelando tutto a Cruz.