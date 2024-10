Grande Fratello, Yulia a Eleonora “Non bere che ti ubriachi”, lei prende a pugni la porta e si ferisce

Il Grande Fratello dei litigi è ufficialmente partito, e il dopo puntata del settimo appuntamento del programma si è rivelato particolarmente frizzante, caratterizzato da vari litigi tra i concorrenti del reality show. In particolare, Eleonora Cecere e Yulia Naomi Bruschi hanno dato vita a un forte alterco, che le telecamere di Mediaset Extra hanno scelto di oscurare, concentrando l'attenzione su altri coinquilini.

Eleonora Cecere e Yulia protagoniste di uno scontro acceso

La settima puntata del reality show, andata in onda lunedì 7 ottobre, è stata molto interessante, con alcune dinamiche che sembrano naufragare, come quella del quadrilatero tra Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena. Nella Casa è entrata per tre giorni Carmen Russo, arrivata a sostenere il marito Enzo Paolo Turchi, che ha manifestato l'intenzione di abbandonare il gioco. Sorprendentemente, il coreografo ha rivelato che tra lui e sua moglie ci sono problemi e ha ipotizzato che Carmen possa desiderare che lui esca dalla loro casa.

Il dopo puntata ha regalato momenti ricchi di tensione che hanno catturato l'attenzione del pubblico che segue il reality show su Mediaset Extra, che quest'anno ha ripreso a trasmettere il programma per tutta la giornata, senza spegnere le telecamere alle due di notte, come avveniva nella precedente edizione. Tra i litigi, Amanda Lecciso e Helena Prestes si sono scontrate: la prima ha accusato la modella brasiliana di non parlare bene l'italiano e di non farsi capire. Helena, per tutta risposta, l'ha mandata a quel paese, in un modo che la Lecciso ha sicuramente compreso.

Yulia ha offeso Eleonora dopo la settima puntata del GF

Ma ciò che le telecamere non hanno ripreso è stato il litigio tra Eleonora Cecere e Yulia, riportato da Jessica a Javier: "Guarda, te la faccio breve - ha dichiarato l'ex voce dei Gazosa - Yulia le ha detto bevete poco, altrimenti vi ubriacate. Eleonora è schizzata proprio in camera e ha fatto un macello. Ha detto: 'Io ho quasi cinquant'anni, a casa un marito e dei figli che mi guardano, ma per chi mi vuol far passare per un'ubriacona?'".

Durante la lite Eleonora ha colpito una porta con un pugno, come ha raccontato lei stessa a Shaila: "Mi sono innervosita perché sono piena. Non devo parlare con nessuno perché ho 50 anni e i piedi in testa da una ragazzina non me li faccio mettere", ha spiegato. In un'altra clip condivisa su X, la Non è la Rai mostra la mano dolorante avvolta in uno straccio con, probabilmente, del ghiaccio. "Non sono rancorosa, ma mi rode il cu.o - ha detto a Pamela Petrarolo - mi dispiace, ma non ci sto, mi fa male la mano e non me ne frega un caz.o di nessuno".