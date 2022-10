La parte della sposa, su Netflix in streaming da oggi

La parte della sposa, la nuova commedia brasiliana con Caio Castro, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 ottobre 2022 per tutti gli utenti.

La parte della sposa, la nuova commedia brasiliana con Caio Castro, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La commedia romantica è una rielaborazione del ben noto "coppia per finta" dove qualcuno/a prende in "affitto" una persona per spacciarla come fidanzato/a in modo da evitare imbarazzanti riunioni familiari o per soddisfare le esigenze di genitori asfissianti. In questo caso, il film segue il donnaiolo ed eterno Peter Pan Luiz, un trentenne che di mettere la testa a posto non ne vuole proprio sapere e passa allegramente da una relazione all'altra mollando la ragazza di turno appena le cose si fanno serie.

La parte della sposa: una scena del film

Un giorno, durante una visita a sua madre, la donna comunica alla famiglia di avere una malattia incurabile e che le restano solo tre mesi di vita. Dona Carlota esprime il desiderio di vedere suo figlio finalmente sposato e Luiz decide di accettare, non tanto per amore materno ma perchè Dona Carlota minaccia di tagliarlo fuori dal testamento.

A questo punto entra in scena Lina, una giovane attrice in bancarotta perchè nessuno la vuole assumere: il "contratto" è semplice, Lina reciterà la parte della fidanzata perfetta per rendere felice Dona Carlota ed evitare che Luiz rimanga a secco dopo la di lei dipartita. Ovviamente questo da vita a una serie di situazioni ridicole, imbarazzanti e divertenti che forse porteranno Luiz a crescere, lasciandosi alle spalle la sua vita da scapolo impenitente.