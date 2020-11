La Pantera Rosa torna nelle sale con un film diretto da Jeff Fowler

La Pantera Rosa tornerà sugli schermi cinematografici grazie al regista Jeff Fowler, che ha recentemente firmato il lungometraggio tratto dal videogioco Sonic, e allo sceneggiatore Chris Bremner.

Nel team dei produttori ci sarà anche Julie Andrews, che è stata sposata con il regista Blake Edwards, autore del lungometraggio del 1963 e altri progetti legati al marchio.

Il nuovo lungometraggio dedicato al franchise La pantera rosa potrà contare inoltre sul sostegno di Walter Mirisch, produttore del film originale e padre di Lawrence Mirisch, tra i produttori esecutivi, e da Rideback, la casa di produzioe di Dan Lin e Jonathan Eirich che ha realizzato recentemente Aladdin e I due papi.

Il film sembra che si concentrerà su un ispettore che, dopo un evento traumatico, si ritrova ad avere una pantera rosa come amica immaginaria. La creatura, anche se non parla, lo aiuterà a risolvere dei casi.

Michael De Luca di MGM ha dichiarato che La Pantera Rosa è un personaggio iconico da oltre 50 anni che le nuove generazioni continuano a scoprire, aggiungendo che il franchise ritornerà sul grande schermo "in un modo mai visto prima dagli spettatori".

Jeff Fowler ha debuttato come regista con Sonic Il Film, lungometraggio in grado di incassare 306 milioni di dollari in tutto il mondo e di cui dovrebbe essere realizzato un sequel.