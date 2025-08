La notte nel cuore in TV stasera su Canale 5: due verità sconvolgenti scuotono Melek e Sevilay

Nella puntata in onda domenica 3 agosto, due delle protagoniste de La notte nel cuore si troveranno a fare i conti con rivelazioni che cambieranno la loro vita per sempre

Non sarà certo la presenza di Imma Tataranni su Rai 1, in replica, a impensierire La notte nel cuore, la soap turca che tornerà in onda stasera su Canale 5 in prima serata, diventata ormai il programma di punta della domenica sera.

La notte nel cuore: cosa succederà domenica 3 agosto

Senza una casa e senza ricchezze, Sumru dovrà presto affrontare altre conseguenze del proprio segreto tenuto nascosto per oltre 20 anni. Samet, infatti, convoca una conferenza stampa per annunciare il loro divorzio, al solo scopo di impedire all'ex moglie di trovare lavoro nel settore alberghiero.

Nel frattempo Melek va a trovare Enise e incontra casualmente anche Sumru, che si dimostra molto affettuosa nei suoi riguardi. Non si può dire lo stesso di Nihayet, che rimane ostile nei riguardi della nipote.

Tahsin chiede un incontro con Cihan e Samet. Padre e figlio temono che l'uomo d'affari abbia saputo dei loro debiti ma sono lontani dalla verità. L'imprenditore infatti li ha raggiunti solo per far sapere loro di aver in mano qualcosa per ricattarli: sa benissimo infatti che, a differenza di quanto racconta, Samet è guarito dal cancro già da due anni.

Un finale sorprendente: come si conclude la puntata di stasera

Nihayet, furiosa per come è stata trattata da Hikmet, decide di vendicarsi: incontra Sevilay al mercato, la ferma e le spiffera il segreto che cambierà la sua esistenza: la ragazza è stata adottata.

Sevilay è sconvolta! Tornata a casa come una furia, prende un coltello e lo punta prima alla gola di Hikmet e poi alla gola di Samet. Hikmet vuole scoprire chi è stato a rivelare quelle informazioni a Sevilay ma sospetta che possa essere stata Nihayet. Così si scaglia contro Esma per sapere dove si trovino Sumru e sua madre.

A proposito di Sumru: sta cercando disperatamente un lavoro, così si reca al negozio di tappeti del signor Gürcan e gli chiede di essere assunta. Tahsin racconta a Nuh del suo passato difficile con sua madre. Nessuno di loro può sospettare, però, che qualcosa sta arrivando a sconvolgere ancor di più le loro vite: Melek, dopo giorni di malori, si fa visitare e scopre di essere incinta! Il piccolo è il frutto dell'amore con Cihan.