La notte nel cuore, la nuova serie turca da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta

Un'epopea famigliare piena di drammi e colpi di scena è quella che comincia domenica 25 maggio in prima serata su Canale 5: si chiama La notte nel cuore ed è, naturalmente, una serie Made in Turchia

C'è una nuova dizi turca nei palinsesti Mediaset: si chiama La notte nel cuore e debutta stasera su Canale 5, in prima serata e in prima visione assoluta per l'Italia. La serie drama è la storia di una donna, Sumru, che, dopo aver dato alla luce due bambini, lascia tutto per cambiare vita. E il passato, doloroso, presenterà il conto quando i gemelli troveranno la madre naturale, ora sposata e mamma di altri due ragazzi.

La notte nel cuore, la trama della prima puntata

La nuova serie turca di Canale 5 comincia con la giovanissima Sumru appena diventata mamma di due gemelli, Nuh e Melek. La ragazza non è però intenzionata a crescerli, così lascia i due bambini davanti al portone della nonna paterna, Sakine.

Passano diversi anni e Sumru, si è rifatta una vita in Cappadocia. Ha sposato un magnate del turismo, Samet Sansalan, e con lui ha generato due figli, Esat e Harika. Samet aveva a sua volta già un figlio, Cihan, che oggi, adulto, vive e lavora in Germania. L'inaugurazione di un nuovo albergo di Samet viene annunciato in televisione, ed è così che Sakine scopre dov'è finita la madre dei gemelli.

Purtroppo il suo cuore malandato non regge allo shock, ma prima di morire rivela ai due ragazzi la verità. Nuh e Melek, distrutti dal dolore, decidono di partire per la Cappadocia: metteranno la loro madre di fronte alle sue responsabilità.

Quando Nuh e Melek arrivano a destinazione scoprono che Sumru, la loro madre naturale, possiede ora un patrimonio inestimabile grazie al matrimonio.

Intanto Cihan, arrivato da Berlino per l'inaugurazione, non sa che suo padre ha diversi piani per lui: vorrebbe che rimanesse in Turchia, per aiutarlo con gli affari di famiglia e per tenere d'occhio Esat, primo figlio nato dal matrimonio con Sumru. Ma Samet sta anche segretamente organizzando un matrimonio combinato fra Cihan e la cugina, Sevilay.

Nel frattempo i piani della famiglia vengono sconvolti da una notizia: durante una retata, la polizia ha arrestato Esat per possesso di droga. Quando la notizia arriva a Samet, l'uomo va su tutte le furie e promette di fargliela pagare cara. Sumru chiede a Cihan di intervenire per salvare la situazione. Mentre Cihan e Samet affrontano Esat nel commissariato, Samet ha un attacco di cuore e viene trasportato in ospedale. Lì, Cihan scopre che Samet ha un cancro ai polmoni.

Ora è tutto più chiaro: Cihan dovrebbe sposare Sevilay per salvare il Gruppo Sansalan dal fallimento.

Il cast della nuova dizi in prima serata

Nella serie (tit.or. Siyah Kalp) il cast è pieno di volti già noti al pubblico di Canale 5. Ci sono Ece Uslu (Come sorelle), Burak Sergen (Endless Love), Esra Dermancıoğlu (Terra Amara), Aras Aydn (Cherry Season, Tradimento), Bülent Polat (Terra Amara) e Hafsanur Sancaktutan, già vista in If You Love.

E poi ancora Burak Tozkoparan, Genco Özak, İlker Aksum, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl, Işıl Yücesoy.

D'altronde la TIMS Production, tra le maggiori case di produzione del Paese della Mezzaluna (loro, la serie più esportata della storia televisiva turca, Magnificent Century), è anche l'artefice di Terra Amara, dizi-cult con cui La notte nel cuore condivide due attori: Dermancıoğlu (Behice) e Polat (Gaffur).

Quante puntate ha La notte nel cuore

Siyah Kalp è formata, nel suo formato originale, da 34 puntate della durata di circa 130 minuti ciascuna. Come sempre accade, Mediaset suddivide ciascuna puntata turca in più episodi da 40 minuti. Ne deriva che i tre episodi mandati in onda ogni domenica sera (per ora), coprendo sostanzialmente il corrispettivo di una puntata turca, dovrebbero far durare La notte nel cuore in Italia esattamente 34 settimane. Se così fosse, la dizi si dovrebbe concludere nelle prime settimane di gennaio 2026.

Sappiamo però, per esperienza, che con l'estate alle porte, e soprattutto prima di conoscere il responso degli ascolti Auditel, è inutile cercare di prevedere quanto effettivamente questa serie resterà su Canale 5.

La sola cosa certa al momento è che sarà visibile in contemporanea, a dal giorno successivo anche on demand, in streaming su Mediaset Infinity.