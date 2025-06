La notte nel cuore su Canale 5 domenica 1° giugno, le anticipazioni: un pranzo di fidanzamento disastroso

Stasera su Canale 5, in prima serata, è tempo di un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, la dizi turca che, dalla scorsa settimana, ha guadagnato la prima serata della domenica sulla rete ammiraglia Mediaset.

Domenica 1° giugno va in onda infatti la seconda puntata di questa saga familiare che vede i fratelli Nuh e Melek impegnati a ricostruire e riconciliarsi con un passato difficile: appena nati, infatti, sono statti abbandonati dalla propria madre, che ha preferito rifarsi una vita al fianco di un uomo molto potente.

La notte nel cuore, la trama del 1° giugno

Nuh e Melek si presentano a Sumru, rivelandole di essere i gemelli che lei aveva abbandonato ancora in fasce. Di fronte a questa sconvolgente dichiarazione, Sumru nega con forza ogni accusa. Intanto, un uomo misterioso di nome Tahsin inizia a seguire con attenzione i movimenti dei due fratelli.

Sevilay e Cihan, nel frattempo, manifestano la reciproca contrarietà al matrimonio combinato: non solo sono cugini, ma la loro unione appare forzata e priva di sentimento. Tuttavia Cihan si sente obbligato: la promessa fatta al padre, in fin di vita, lo spinge a portare avanti l'assurdo piano.

Purtroppo proprio il giorno della festa di fidanzamento promette di diventare indimenticabile per diverse ragioni: Melek riesce a introdursi come cameriera, decisa a mettere in difficoltà Sumru. E ci riesce, perchè ora la sua madre biologica è preda di un profondo senso di colpa.

Sevilay invece tenta la fuga dalla festa, ma finisce coinvolta in un incidente d'auto. Informato dell'accaduto, Samet manda Cihan a recuperarla per poter proseguire con la cerimonia. In un primo momento, Sevilay si rifiuta categoricamente di tornare, ma alla fine cede pur di non ferire la madre.

Il ricevimento diventa molto presto decisamente movimentato, con l'arrivo inaspettato di Berk, ex amante di Sevilay, e la scomparsa di un prezioso braccialetto appartenente a Tulay, una delle invitate. La presenza di Berk getta Sevilay nel panico, poiché aveva nascosto a tutti la loro passata relazione. Quanto al furto, i sospetti ricadono su Melek, assunta temporaneamente per il catering. Quando il braccialetto viene ritrovato e Melek scagionata, la ragazza lascia la villa in lacrime.

Cihan, furioso per l'ingiustizia, pretende che Korhan, responsabile del personale, si scusi con lei. Korhan obbedisce e, su richiesta della signora Nihayet, Melek viene scelta come unica cameriera per un nuovo evento. La giovane accetta, nella speranza di conquistare la simpatia di Nihayet, che è in realtà sua nonna.

Poco dopo, Melek e Nuh incontrano nuovamente Sumru nell'hotel di Gulfidan, dove alloggiano. In un'altra occasione, Melek soccorre Nihayet, che si è infortunata alla caviglia. Grazie alle sue competenze, Melek diagnostica una distorsione e la aiuta a camminare. Impressionata dalla prontezza e dalla gentilezza della ragazza, Nihayet accoglie Melek in casa per assisterla nella fisioterapia.

Nel frattempo, Nuh affronta Berk, che stava ricattando Sevilay con delle foto compromettenti. Dopo averlo minacciato, Nuh elimina ogni prova e lo mette in guardia: non dovrà più avvicinarsi alla ragazza.

Intanto Melek viene presentata ufficialmente alla famiglia di Samet, il genero di Nihayet. Alcuni membri sono sorpresi dalla sua presenza, ma Nihayet insiste sulla sua utilità. Consapevole dell'occasione che le si presenta, è determinata a sfruttare ogni opportunità. Nuh però è sconvolto: ha perso il telefono e teme che informazioni importanti possano finire nelle mani sbagliate.