La notte nel cuore su Canale 5, anticipazioni di domenica 5 ottobre: Samet rischia la vita

Stasera su Canale 5, alle 21:40, subito dopo La Ruota della Fortuna, continua l'avventura de La Notte nel cuore, la serie turca che appassiona ormai milioni di telespettatori (da diverse settimane è diventata un doppio appuntamento fisso nel palinsesto dell'ammiraglia Mediaset, il giovedì oltre alla domenica).

La notte nel cuore: il riassunto della puntata precedente

Nazim dà un passaggio in auto a Sevilay. Nuh ha un attacco di gelosia quando vede Sevilay tornare a casa con lui. Sevilay è sconvolta dalla reazione aggressiva di Nuh e decide di andarsene.

Samet insegue Sumru in macchina, ma ha un grave incidente e viene portato in ospedale in condizioni critiche. Cihan arriva in ospedale scopre che suo padre dovrà essere operato. Samet ha bisogno di un trapianto di rene e rivela al medico che Bunyamin è suo figlio. Qualcuno appende degli striscioni contro Sumru fuori dal negozio. Nuh minaccia Hikmet con una pistola e scopre tutta la verità sull'incidente.

Le anticipazioni del 5 ottobre: Samet in pericolo di vita?

Il capofamiglia dei Sansalan ha bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia e tutti i membri dello staff si offrono, volontariamente o no, per un prelievo di sangue, nella speranza di trovare un donatore. Dimesso, intanto Samet torna a casa.

Intanto Cihan e Sevilay si recano in tribunale per l'udienza che sancirà ufficialmente il loro divorzio, Nuh però non riesce a mettere da parte la sua gelosia.

Nuh vuole fare un gesto eclatante per la sua amata e decide di comprare un anello di fidanzamento, ma Melek lo persuade a donarle il vecchio anello che Sakine gli aveva regalato.

Tahsin acquista una clinica di fisioterapia, dove Melek avrà l'opportunità di lavorare.

Cihan condivide con Sumru le sue incertezze riguardo alla relazione con Melek: si è ormai rassegnato a non far più parte della sua vita, per questo, una volta che Samet si sarà ripreso, pensa di tornare a Berlino. Esat ed Esma si incontrano segretamente nella camera di lui, di notte, ed Esma gli regala un ciondolo che è la metà perfetta di un cuore. Non appena Esma esce dalla stanza, Esat getta la collana nel cestino.

Nonostante il clima a casa non sia dei migliori, i Sansalan celebrano il compleanno di Samet.

Nihayet organizza una festa di compleanno e invita anche Sumru, Tahsin e i gemelli; quando sono tutti presenti, chiama anche il personale e svela che Bunyamin è il figlio di Samet: questi incolpa il padre per il ruolo e le condizioni in cui lo ha fatto vivere per 40 anni, poi lascia la dimora.

Tutti gli altri partecipanti si lanciano frecciatine, finchè, a un certo punto, Samet si sente male ed Esat accusa Sumru di aver provocato lei il nuovo malore.