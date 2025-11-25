La notte nel cuore, le anticipazioni di martedì 25 novembre: Nuh e Sevilay braccati, la rivincita di Sumru

La notte nel cuore, dopo aver tenuto tutti sulla corda domenica, torna stasera su Canale 5, a cavallo tra la prima e la seconda serata, al termine de La ruota della fortuna, con una puntata che rimetterà al proprio posto situazioni e persone.

Cosa era successo nella puntata precedente

Esat ha provato a chiedere il perdono alla moglie Esma, ma lei, dopo essere venuta a conoscenza dei dettagli del suo rapimento, ha deciso di allontanare il Sansalan per sempre dalla sua vita, chiedendo il divorzio.

Lo scorso 23 novembre il pubblico ha assistito anche a un'altra richiesta di perdono: quella di Tahsin, che si è pentito amaramente di non aver creduto a Sumru. Anche in questo caso, però, la donna ha deciso di non accettare alcuna giustificazione, pregandolo di tornare in Cappadocia senza di lei.

Nuh invece non riesce a stare lontano dai guai: mentre prova a difendere Sevilay dal fratello Andac, questi cade dalla finestra, morendo sul colpo.

La notte nel cuore, cosa succederà negli episodi del 25 novembre

Braccati dalla polizia, Nuh e Sevilay si nascondono in un appartamento, e qui si riavvicinano. Il telegiornale trasmette la notizia della morte di Andac, menzionando Sevilay come sospettata: lei vorrebbe costituirsi ma Nuh insiste perché scappino all'estero, con l'aiuto di un suo conoscente.

Melek, che non sa quanto sta accadendo al gemello, è arrabbiata con Nuh per il disinteresse che lui mostra verso la loro madre ma, nel frattempo, grazie all'amore di Cihan e alla prospettiva di diventare madre, riesce a mantenere il suo equilibrio.

Prospettive assai diverse da quelle di Esat, che chiede l'aiuto di Nihayet per riconquistare Esma.

Sumru, invece, si offre di aiutare la preside della scuola in cui lavora a estinguere un ingente debito contratto con uno strozzino, che minaccia di sottrarle l'istituto. Ovviamente sa già come fare: chiederà aiuto a Tahsin, certa che se ne occuperà coi suoi modi. E infatti lui va da Suleyman, il creditore, e gli offre dei soldi, ma, vista la resistenza dell'uomo, lo minaccia con una pistola, ottenendo la cambiale del debito.

Halil intanto gioca sporco: telefona a Canan per invitarla fuori e le confessa che non riesce a smettere di pensare a lei, nonostante sia una donna sposata; Canan si mostra imbarazzata, ma non lo respinge. Il padre dei gemelli però, nel frattempo, continua ad amoreggiare con Hikmet. Nuh e Sevilay vivono insieme e tutto sembra andare bene, ma Nuh è tormentato dai sensi di colpa.

Bünyamin cerca di riconciliarsi con Türkan, promettendole nuovi gioielli.

Il colpo di scena è servito nell'ultimo episodio della serata: a villa Sansalan arriva una donna, Nilay Alpsan, una vecchia amica di Sumru. La donna è giunta in Cappadocia per smascherare Halil, che ha davvero violentato la mamma dei gemelli. Era stato denunciato anni prima, ma Sumru ha deciso di ritirare la querela per paura delle ripercussioni sulla propria reputazione.

Su tutte le furie, Cihan piomba nell'albergo in cui alloggia Halil e lo prende a pugni; successivamente, l'intera famiglia si reca da Sumru per chiedere perdono e convincerla a tornare a casa.