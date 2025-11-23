La notte nel cuore su Canale 5, le anticipazioni del 23 novembre: per Esat è troppo tardi, Nuh salva Sevilay

La notte nel cuore si prepara ad accompagnare il pubblico di Canale 5 ancora per un'altra prima serata. La serie turca torna infatti stasera, domenica 23 novembre, sull'ammiraglia Mediaset, e si prepara a chiudere alcune delle sue trame.

Per il gran finale, salvo cambi di programma e programmazione, mancano infatti poco più di 10 episodi.

Cosa è successo nella puntata precedente

Dove avevamo lasciato i protagonisti de La notte nel cuore la scorsa settimana, martedì 18 novembre?

Una chiamata aveva interrotto l'accordo tra Cihan, Tahsin e Hikmet. Tahsin, inoltre, sembrava propenso a credere al racconto di Halil, così Sumru l'aveva lasciato. Halil aveva rivelato poi a Hikmet i suoi sentimenti.

Sumru era scomparsa dopo che sia Nuh che Tahsin avevano dubitato di lei. Andac aveva assunto Sevilay senza conoscere la sua vera identità: lei è sua sorella!

Esat era arrivato al funerale di Samet scortato dalla polizia, scatenando forti reazioni da parte dei presenti. Anche Halil si era presentato al funerale di Samet, mandando su tutte le furie Nihayet.

La notte nel cuore, anticipazioni 23 novembre: Tahsin rincorre Sumru

Serife rivela ad Esma il suo tradimento: la ragazza ne rimane sconvolta. Cihan intanto punzecchia Hikmet: è convinto infatti che ci sia anche il suo zampino nel rapimento di Esma. Tahsin lascia un messaggio affranto a Sumru, che, fuggita dalla Cappadocia, ha fatto perdere le sue tracce. Melek e Harika formano una nuova alleanza.

La figlia di Sumru, vedendo la sofferenza tangibile del fratello, in pena da quando la sua amata è andata via, chiede aiuto a Nazim, che le fornisce l'indirizzo di Andac Altin, il fratello di Sevilay. Melek condivide con Nuh la preziosa informazione. Il ragazzo raggiunge l'azienda dove lavorano Andac e Sevilay appena in tempo per salvarla dalle molestie di Andac, il quale ha uno scontro con Nuh e precipita accidentalmente dalla finestra. Nuh e Sevilay, nel panico, decidono di darsi insieme alla fuga.

Tahsin trova Sumru a Konya e la implora di perdonarlo, ma lei non accetta le sue scuse e gli ordina di andarsene. La donna è ancora troppo scossa per tutto quello che ha dovuto subire da quando nelle loro vite è ricomparso Halil, padre dei gemelli e causa di molti dei suoi traumi.

Nel frattempo la polizia riporta Esat a casa, dove dovrà scontare gli arresti domiciliari. Amaramente pentito per la sua condotta, chiede perdono a Esma per averla fatta rapire e si dichiara cambiato e innamorato di lei, ma la ragazza non gli crede e gli risponde che chiederà il divorzio.

Hikmet intanto, su consiglio di Halil, intenta delle cause legali per ottenere ciò che le sarebbe spettato di diritto dopo la morte del padre, ma che invece suo fratello Samet ha preso al posto suo.