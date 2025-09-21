La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre: le rivelazioni di Tahsin lasciano tutti senza parole

Due grandi rivelazioni scuotono La notte nel cuore nella puntata in onda stasera su Canale 5: con i Sansalan sotto shock, la gioia di Nuh e Melek non è però destinata a durare

Incurante della prima fiction inedita della stagione a farle concorrenza su Rai 1, La notte nel cuore torna nella prima serata di domenica 21 settembre su Canale 5 con una puntata che si prospetta ricca di d'azione e di pathos, dopo quanto accaduto la scorsa settimana.

Cosa era successo nell'ultimo episodio

Domenica 14 settembre la soap turca aveva portato gli spettatori nel difficile rapporto che ormai si è instaurato tra Cihan e Melek: lui non accetta che lei gli abbia nascosto la sua gravidanza. Sumru mostra ai giornalisti il risultato del test del DNA di Harika, smascherando il complotto di Hikmet. Samet scopre che Hikmet ha ottenuto metà della loro casa da Sumru. I Sansasaln incontrano Irade, l'acquirente del loro albergo. Tahsin arriva durante il loro incontro e convince la donna a comprare l'hotel. Sevilay riesce a fuggire insieme a Nuh. Cihan implora Melek di perdonarla, ma la donna non crede più alle sue parole.

La notte nel cuore del 21 settembre: Melek è in pericolo!

Sevilay, fuggita dalla villa, è ospite a casa di Tahsin, dove ha la possibilità di passare del tempo con Nuh ma anche in compagnia di Melek: le due giovani scoprono così di poter essere ottime amiche e di trovare conforto l'una nell'altra.

La pace però dura poco perchè non soltanto Sevilay dovrà affrontare il divorzio da Cihan, ma anche Hikmet ed Esat, che fanno irruzione nell'abitazione di Tahsin per riportare la ragazza a casa. Vista l'assenza di Sevilay, in montagna con Nuh, decidono di rapire Melek!

Nella dimora dei Sansalan, però, c'è Nihayet, che chiede a Bunyamin di liberare la nipote. Lui accetta: quando tutti scoprono della fuga di Melek, addossa ogni responsabilità all'incompetenza degli addetti alla sicurezza.

Arrivato insieme a Nuh e ad altri uomini per riportare a casa Melek, Tahsin approfitta della situazione per rivelare a Samet e Hikmet di essere il loro fratello.

Le sue confessioni non si fermano qui: Sumru, presente, assiste a quella che, nonostante il momento concitato, è una dichiarazione in piena regola.

Tornati finalmente nella villa, Nuh è felice di avere finalmente accanto tutta la sua famiglia. Mentre Sumru sembra ricambiare i sentimenti di Tahsin, Melek e Sevilay dedicano un pensiero a Nihayet, che ha difeso entrambe le ragazze.

Ma la felicità non dura molto: l'appuntamento dal ginecologo si rivela complicato sia per Melek che per Sevilay.