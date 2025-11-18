La notte nel cuore, le anticipazioni del 18 novembre: muore Samet, Halil si dichiara a Hikmet

La notte nel cuore, che torna su Canale 5 stasera, martedì 18 novembre, avrà l'ingrato compito di gareggiare con una programmazione RAI insolitamente frizzante: su Rai 1 ci sarà la penultima puntata de Il commissario Ricciardi 3, su Rai 2 un nuovo appuntamento con Belve.

Certo è che la soap turca ha fin qui sempre dimostrato di sapere il fatto suo in termini di Auditel, battendo perfino la concorrenza di un ritardatario Montalbano nella serata in cui il commissario di Vigata è tornato in onda, in replica, alle 22:00.

Se stasera, però, preferite guardare altro, ricordiamo che gli episodi 89, 90 e 91 trasmessi stasera in chiaro, saranno disponibili immediatamente anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity (dove è possibile recuperare gli 88 precedenti).

La notte nel cuore: cosa succede nella puntata del 18 novembre

Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet e il controllo delle sue quote azionarie, ma Hikmet reputa la loro offerta troppo bassa. Proprio quando i due stanno per accontentare le richieste di Hikmet, Cihan viene informato che Samet è morto.

Cihan si prepara per andare ad Ankara a recuperare il corpo di Samet, lasciando a Bünyamin l'organizzazione del funerale. Sevilay incontra suo fratello maggiore Andac.

Sumru invece ci tiene a chiarire la situazione con Tahsin, ci tiene a spiegargli come sono andate davvero le cose con il padre dei gemelli. La donna però ha la netta sensazione che in realtà Tahsin non le creda. Sconvolta, Sumru lo lascia e fugge in auto lontano dalla Cappadocia.

Sevilay si è fatta assumere nell'ufficio dove lavora suo fratello Andac Altin, così da conoscerlo a fondo prima di presentarsi e di rivelare la sua vera identità. Nuh chiede a Nazim dove si trovi Sevilay, ma Nazim si rifiuta di dirglielo. Il giovane si reca poi da un medico per scoprire finalmente qual è la causa dei suoi svenimenti.

Con Sumru lontana, Halil decide di tentare un approccio molto diretto con Hikmet: le dichiara i suoi sentimenti, ma la donna non è interessata all'amore, vuole solo compiere la sua vendetta sui Sansalan.

Lontana dai Sansalan, Sumru sembra finalmente felice, ma poi scopre della morte di Samet e del crimine commesso da Esat. Cihan, Bünyamin, Esma, Canan, Melek, Harika, Hikmet e Nihayet assistono al funerale di Samet, accompagnati anche da Tahsin, Nazim e Turkan. Esat si presenta alla cerimonia con una strana scorta, scatenando forti reazioni. Anche Halil è presente, e non perde occasione per scontrarsi con Nihayet e Hikmet.