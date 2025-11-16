La notte nel cuore, anticipazioni di domenica 16 novembre: Sumru ha un asso nella manica, Esat viene scoperto

La notte nel cuore torna con il suo consueto appuntamento del weekend in questa domenica 16 novembre, nella tarda prima serata di Canale 5, dopo La ruota della fortuna. Nei nuovi episodi, scombussolata dall'arrivo dalla presenza di Halil, Sumru deciderà di trovare, una volta per sempre, le prove tangibili della violenza sessuale subita.

La notte nel cuore: il riassunto della puntata precedente

Il piano di Esat di far rapire Esma è riuscito, e i rapitori si mettono in contatto con lui. La ragazza viene liberata solo quando Tahsin dà a Esat i soldi per il riscatto.

Nel frattempo Nuh incontra Halil e convince anche sua sorella a dare al padre una seconda possibilità. I due gemelli, per scoprire se l'uomo stia dicendo la verità, decidono di farlo incontrare con la madre.

Mentre Sevilay litiga con Harika per via di un'insinuazione cattiva sulle sue finanze, Cihan scopre che sua zia Hikmet è diventata tutrice legale di suo padre Samet: la affronta e le chiede di fare marcia indietro.

Le anticipazioni del 16 novembre: Esma scopre Esat con un'altra donna

Halil e Hikmet hanno deciso di non lasciare niente di intentato: dopo aver convinto Nuh, l'uomo va in hotel a trovare Tahsin e Cihan per convincerli del fatto che Sumru ha sempre mentito e che lui non le ha mai torto neppure un capello. Inoltre, alla reception si imabatte in Canan: sentendo il suo cognome, Halil trova una scusa per avvicinarla.

Mentre Bünyamin promette regali e benessere a Türkan, Nuh e Melek hanno una discussione accesa. La giovane non riesce a capire come il suo gemello possa credere a una sola parola uscita dalla bocca di quell'uomo che non è mai stato per loro un vero padre. Quale donne mentirebbe mai rispetto a una violenza subita?

Ancora sconvolta da quanto le è accaduto, Esma cerca spiegazioni dal marito, ma a mandarla su tutte le furie è quello che vede quando lo raggiunge: Esat è in compagnia di un'altra donna in quello che sembra proprio un appuntamento romantico.

Lui però non si tradisce. La sua freddezza è favorita anche dal piano che ha già formulato: Esat infatti ha pianificato la propria fuga, ma non prima di aver recuperato i soldi del riscatto. Proprio nel momento decisivo, però, il ragazzo si troverà ad affrontare Cihan.

Nuh intanto ha scoperto che Sevilay è partita senza lasciare nessun messaggio. E presto l'uomo dovrà affrontare un'altra partenza: quella di Sumru. Accusata di aver raccontato solo menzogne sul suo passato violento, la donna ha deciso di cercare una certa persona legata a quegli anni che possa aiutarla a smentire Halil.