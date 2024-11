La Mosca: in arrivo un nuovo film ambientato nell'universo creato da David Cronenberg

La Mosca, il film diretto da David Cronenberg, sarà alla base di un nuovo progetto ambientato nello stesso universo.

Il lungometraggio cult è stato distribuito nelle sale nel 1986, ispirandosi a sua volta all'opera del regista Kurt Neumann, sviluppando un racconto del 1957 firmato da George Langelaan.

Cosa raccontava La Mosca

Il film La mosca aveva come protagonisti Jeff Goldblum e Geena Davis nei ruoli di Seth Brundle e Veronica "Ronnie" Quaife. Al centro della trama c'era uno scienziato che si trasforma in una mosca dopo che un esperimento finisce nel modo sbagliato. Brundle, infatti, prova a teletrasportarsi ma una mosca si intromette nella capsula, e Seth subisce un cambiamento devastante.

La Mosca, il film di David Cronenberg tra mito ed incubo

Il protagonista, infatti, non scopre soltanto di essere diventato più forte, resistente e sessualmente più prestante di un normale uomo, ma anche più aggressivo e arrogante. Dal punto di vista fisico, inoltre, Brundle progressivamente inizia ad assumere delle caratteristiche non umane, trasformandosi così in una mosca.

20th Century Studios e Chernin Entertainment, secondo quanto svelato da Deadline, collaboreranno ora per produrre un altro film ambientato nello stesso universo di quello diretto da David Cronenberg.

Chi si occuperà del progetto

Nikyatu Jusu, che ha firmato nel 2022 Nanny con star Anna Diop e Michelle Monaghan, si occuperà della sceneggiatura e della regia. La trama, attualmente, è ancora avvolta dal mistero.

Il progetto non è stato ideato come un remake, portando quindi sul grande schermo eventi e personaggi completamente inediti, pur essendo ambientati nello stesso universo.

Nel 1989 era stato invece distribuito il sequel La mosca 2, diretto da Chris Walas e con al centro il figlio di Veronica e Seth, ormai adulto, ruolo affidato a Eric Stoltz.