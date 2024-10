La morte ti fa bella: a Broadway arriva il musical del film di Zemeckis

Grande attesa a Broadway per Death Becomes Her, adattamento musicale del film La morte ti fa bella diretto da Robert Zemeckis con protagonisti Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Le rappresentazioni sono ora in anteprima al Lunt-Fontanne Theatre di New York.

La serata della première è prevista per giovedì 21 novembre. La colonna sonora è del duo di autori Julia Mattison e Noel Carey con libretto di Marco Pennette. Il vincitore del Tony Award Christopher Gattelli dirige e coreografa lo spettacolo.

Bellezza eterna

Lo spettacolo teatrale Death Becomes Her ricalca le stesse vicende del film con le amiche-rivali di lunga data Madeline Ashton e Helen Sharp. Dopo che Madeline ruba il fidanzato di Helen, il chirurgo plastico Ernest Menville, Helen trama vendetta scrivendo un romanzo rivelatore. Tuttavia, una pozione misteriosa che ripristina la giovinezza e la bellezza delle due rivali sconvolge presto il loro mondo.

Goldie Hawn in una scena di La morte ti fa bella

Nel corso degli anni, La morte ti fa bella è diventato uno dei film cult di Zemeckis, molto amato dai fan, con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini, vincitore di un Oscar per i migliori effetti visivi.

A guidare questa nuova produzione teatrale ci sono veterani del palcoscenico come Megan Hilty, Jennifer Simard e Christopher Sieber. A loro si unisce anche Michelle Williams delle Destiny's Child, al suo primo ruolo originale a Broadway.

Il film uscì nelle sale nel 1992 e fu da subito apprezzato dalla critica principalmente per la resa degli effetti speciali messi in campo dal regista di Ritorno al futuro e che due anni dopo avrebbe bissato il successo globale grazie all'exploit di Forrest Gump. In ogni caso, La morte ti fa bella rimane uno dei film più amati dal pubblico affezionato alle opere di Zemeckis e ora prenderà di nuovo vita a teatro in un musical che promette scintille.