La maledizione di Bridge Hollow, su Netflix in streaming da oggi

La maledizione di Bridge Hollow, il nuovo spettrale film per famiglie di Netflix con la star di Stranger Things, sbarca in streaming da oggi 14 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Diretta da Jeff Wadlow di Kick-Ass 2, la nuova commedia segue un padre e sua figlia mentre combattono per salvare la loro città da una maledizione malvagia che dà vita alle decorazioni di Halloween, con risultati disastrosi. Nel film, Marlon Wayans è un insegnante di scienze che non crede nel soprannaturale, ma tutto ciò sta per cambiare dopo che lui e la sua famiglia si sono trasferiti da Brooklyn a Bridge Hollow e una maledizione è stata scatenata accidentalmente.

La maledizione di Bridge Hollow: una scena del film

Nel film la piccola Sydney scopre che la loro casa ha un passato strettamente legato ai fantasmi e trova un vecchio oggetto che scatena accidentalmente la maledizione che presto investe l'intera città di Bridge Hollow. Il comico Marlon Wayans e la star di Stranger Things Priah Ferguson guidano il cast che vede anche la presenza della pop star Kelly Rowland, l'attrice di Good Girls Lauren Lapkus e Dave Sheridan di Scary Movie.