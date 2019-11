La maledizione della prima luna: stasera in TV su Italia 1 il film con Johnny Depp

La maledizione della prima luna torna stasera in TV su Italia 1 in prima serata, naturalmente accompagnata dall'eccentrico capitan Jack Sparrow, portato per la prima volta sul grande schermo dal suo altrettanto eccentrico interprete: Johnny Depp.

Primo capitolo della fortunata saga cinematografica Pirati dei Caraibi - che dovrebbe tornare a breve nelle sale con un reboot -, La maledizione della prima luna ha inizio quando la figlia del governatore, Elisabeth Swann (Keira Knightley), cade in mare dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio del commodoro Norrington che non intende accettare. A salvarla c'è Jack Sparrow, o meglio capitan Jack Sparrow, come vuole essere chiamato, un pirata vagabondo arrivato a Port Royal per "acquistare" una nave. Quello che Sparrow non sa è che sta per finire nella più grande delle sue avventure: per l'impatto con l'acqua marina, il medaglione che Elisabeth porta al collo ha richiamato la ciurma della leggendaria Perla Nera e il capitano Hector Barbossa (Geoffrey Rush).

Quando Barbossa rapisce la ragazza, l'amico di infanzia di Elisabeth, Will Turner (Orlando Bloom), che lei stessa ha salvato, ancora bambino, dall'accusa certa di appartenere al mondo della pirateria, strappandogli quel medaglione con il teschio dal collo, si unisce a Jack Sparrow per salvarla. Il trio di protagonisti, una volta riunito, scoprirà che i Pirati sono stati colpiti da una maledizione che li costringe a vivere tra la vita e la morte, e mostrano la loro natura scheletrica nelle notti di luna piena.

Riprendendo un progetto rimasto nel cassetto fin dagli anni '90, gli sceneggiatori Ted Elliott e Terry Rossio e il produttore Jerry Bruckheimer nel 2002 decisero di affidare la regia a Gore Verbinski, reduce dal successo di The Ring. Il risultato fu un film dall'incredibile successo, trascinato dall'interpretazione sopra le righe di Johnny Depp, nei panni di uno Jack Sparrow ispirato all'amico Keith Richards.