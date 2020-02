La Gomera - L'isola dei fischi, clip esclusiva del film

La Gomera - L'isola dei fischi, il film di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip, è un noir diretto da Corneliu Porumboiu con al centro della storia, il silbo, la lingua composta di fischi modulati con cui si esprimono gli abitanti di La Gomera.

Il film ha come protagonista un ispettore di polizia di Bucarest, l'uomo, Cristi, appare irrimediabilmente corrotto dai trafficanti di droga. Dopo essere finito in un imbroglio più grande di lui, raggiunge una piccola isola delle Canarie per trovare rifugio, insieme ad una avvenente donna. Lì dovrà imparare il Silbo, un linguaggio composto da fischi, il quale potrà essere utilizzato come codice durante una prossima operazione criminale. Nell'impresa, Cristi viene seguito da una sua superiore, che sospetta di lui e tenterà di smascherarlo: non tanto per un senso di giustizia, quanto per guadagnarci a sua volta qualcosa. Ma il piano non andrà esattamente come previsto.

La Gomera - L'isola dei fischi ha come protagonista Vlad Ivanov nei panni dell'Ispettore Cristi, Catrinel Marlon è Gilda, la femme fatale di cui si innamora il protagonista. Al loro fianco Rodica Lazar (Magda, il capo di Cristi), Agusti Villaronga (il boss), Antonio Buil (Kiko) e Sabin Tambrea (Zsolt).

Con La Gomera - L'isola dei fischi, il regista Corneliu Porumboiu ha confezionato un noir in piena regola, dalle ambientazioni internazionali e ricco di citazioni cinefile; al centro della storia, il silbo, la lingua composta di fischi modulati con cui si esprimono gli abitanti di La Gomera, isola rocciosa e lontana dalle rotte delle Canarie. Una lingua, patrimonio dell'Unesco, che permette di comunicare anche a grande distanza, e in segreto.

Il film, presentato con successo a Cannes, Toronto e Torino uscirà nelle sale il prossimo 27 febbraio distribuito da Valmyn.