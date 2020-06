La fuitina sbagliata: stasera su Rai2 il film dei Soldi Spicci

Stasera su Rai2, alle 21:20, arriva La fuitina sbagliata, il primo film di Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I Soldi Spicci, il duo comico palermitano visto da poco in TV anche nel game show Pechino Express.

La storia di Romeo e Giulietta, ma esattamente al contrario: in pratica è questo La fuitina sbagliata, film diretto nel 2018 da Mimmo Esposito. Due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l'amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari.

I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita "il cannolo degli innamorati", di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie...

"In genere una fuitina si consuma in breve tempo, si scappa ed è fatta, mentre la nostra 'Fuitina Sbagliata' sembra non voler smettere di correre e di regalarci tante emozioni. Insieme a noi quelle più emozionate sono le nostre nonne che vedendoci in Rai finalmente penseranno che facciamo un lavoro serio!": commentano così Annandrea Vitrano e Claudio Casisa il debutto sul piccolo schermo del loro primo film da protagonisti.