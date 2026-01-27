La forza di una donna, anticipazioni 28 gennaio: Bahar, Sarp e Hatice gravissimi dopo un incidente d'auto

La forza di una donna torna su Canale 5 anche mercoledì 28 gennaio (alle 16.00) con una nuova puntata piena di colpi di scena. Bahar e la sua famiglia si trovano ad affrontare una sequenza di eventi che lasciano tutti senza fiato: verità che esplodono, decisioni improvvise e un incidente stradale che getta tutti nel panico.

Come se non bastasse, parallelamente si svolge un'altra storia altamente angosciante: un bambino scompare e sua madre perde il controllo. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio della dizi turca nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Negli episodi degli ultimi giorni de La forza di una donna, Bahar ha finalmente deciso di passare all'attacco. Dopo aver visto le fotografie che ritraggono Sirin in compagnia di Sarp ed Emre, capisce che è il momento di smettere di subire in silenzio. Le immagini vengono fatte arrivare proprio a Emre e l'effetto è devastante. Durante un viaggio in auto con Sirin, mentre riaccompagnano Arda dalla nonna, Emre collega i pezzi e realizza di essere stato manipolato.

La reazione è immediata e durissima: Sirin viene smascherata e lasciata sola per strada, senza più appigli né scuse. Bahar, però, paga un prezzo altissimo a questa escalation di tensioni. Già provata fisicamente, inizia ad accusare un malessere che preoccupa chi le sta accanto.

Nel frattempo, un'altra bomba emotiva esplode: Emre chiama Ceyda per dirle che Arda è scomparso, perso in una stazione di servizio. La donna, in preda al panico, affida Nisan e Doruk a un vicino e si precipita a cercare il figlio, ignara del fatto che il piccolo si è nascosto nel retro di un camion.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

La nuova puntata della dizi turca in onda su Canale 5 si apre con una scena da incubo. Dopo un violento incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono trasportati d'urgenza in ospedale, privi di coscienza e in condizioni gravissime. Arif, che era con loro, è l'unico a cavarsela quasi illeso, ma lo shock è enorme per tutti. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno a Enver, informato dalla polizia: l'uomo accusa un malore e viene portato anche lui in ospedale.

Una volta ripresosi, Enver si precipita in taxi al pronto soccorso, ma l'ansia è talmente forte che i medici sono costretti a sedarlo. In corsia arriva anche Sirin, più agitata che mai, ma il suo sguardo è rivolto solo alle condizioni di Hatice. Jale tenta di riportare un po' di calma, mentre in sala operatoria si combatte una battaglia disperata per salvare la vita di Bahar, di sua madre e di Sarp.

La tensione esplode quando Sirin, fuori controllo, si scaglia contro il barista, accusandolo di essere il responsabile dell'incidente. Un'accusa che suona più come uno sfogo rabbioso che come una verità, ma che racconta bene il caos emotivo che domina queste ore.

Tra sale operatorie, sensi di colpa e paure che si moltiplicano, La forza di una donna prepara una puntata carica di dolore e colpi di scena, destinata a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. L'appuntamento è per il 28 gennaio alle ore 16.00 su Canale 5.