La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

La soap turca La forza di una donna torna su Canale 5 anche mercoledì 16 luglio, alle 15:45 circa, con una nuova puntata.

Nel prossimo appuntamento vedremo Bahar scoprire che qualcuno ha nascosto in casa sua un pacchetto contenente droga. Fortunatamente il piccolo Doruk riuscirà a trovarlo prima della polizia, ma la domanda ora è: chi ha giocato questo tiro mancino alla donna?

Cosa è successo nella puntata del 15 luglio

La polizia fa visita a casa di Bahar dopo aver ricevuto una segnalazione anonima: sembra che la donna stia nascondendo della droga. Nessuno ha idea di cosa stia accadendo, e i piccoli Doruk e Nisan, in preda al panico, si sono rifugiati da Arif.

Cosciente di essere il solo adulto di cui i bambini si fidino, lui, già molto affezionato, li accoglie nella propria casa e li rassicura.

Le anticipazioni de La forza di una donna: Doruk salva sua madre dal carcere

Bahar non aveva idea di cosa fosse successo quando si è ritrovata con i poliziotti alla porta ma, dopo un primo momento di smarrimento, pensa di aver capito tutto: qualcuno deve averle nascosto della droga in casa con il solo scopo di incastrarla. Ma per quale motivo?

Per sua fortuna il piccolo Doruk, scambiandolo per un gioco, ha preso il sacchetto incriminato e l'ha portato via con sè, a casa di Arif, prima che le forze dell'ordine iniziassero la perquisizione a sorpresa.

Una volta scampato il pericolo, allontanata la paura del carcere, Bahar si concentra sulla ricerca del colpevole. Potrebbe essere stata Bersan a fare la segnalazione anonima alla polizia: l'ex fidanzata di Arif, gelosa del rapporto sempre più stretto che lega la donna e i suoi due figli all'uomo, avrebbe studiato nei dettagli un piano per sbarazzarsi di colei che considera una rivale.

I sospetti, però, sembrano concentrarsi tutti su Yusuf.