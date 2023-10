La Fortezza: Greg Nicotero aggiorna i fan sullo sviluppo del remake

La fortezza è al centro di un progetto reboot sviluppato da Greg Nicotero e il regista ha ora aggiornato i fan sulla situazione.

Dopo l'annuncio del nuovo adattamento, dopo quello compiuto nel 1983 da Michael Mann, non erano più state svelate notizie.

Di cosa parla il film

La storia raccontata in La fortezza è ambientata in Romania, nel 1941. In una misteriosa struttura, chiamata appunto La Fortezza, vive un uomo anziano con i suoi due figli. Un gruppo di soldati tedeschi, che deve presidiare il passo dove sorge il villaggio, decide di insediarsi nella fortezza, senza sapere che è abitata da una oscura forza malefica.

Greg Nicotero ha dichiarato: "Sfortunatamente siamo stati colpiti dallo sciopero degli sceneggiatori proprio quando stavamo iniziando a proporlo. Abbiamo un approccio alla storia davvero grandioso con uno sceneggiatore realmente fantastico. Siamo pronti a ricominciare".

Il filmmaker ha poi sottolineato: "Lo trovo interessante perché tra le poche persone con cui ho parlato del progetto, molte di loro non si rendono conto che La Fortezza è stato uno dei primi film in cui i nazisti cattivi hanno quello che meritano perché entrano in contatto con una forza più grande di loro. I predatori dell'arca perduta, ovviamente, l'ha fatto, ed è una storia grandiosa. Molte persone non si rendono conto che La Fortezza è stato realmente il film che l'ha fatto. F. Paul Wilson è stato il primo a fare quella storia e nel modo giusto".

Parlando del confronto con il film di Michael Mann, Greg Nicotero ha spiegato: "La sfida è di far sembrare la storia fresca, perché è stata copiata molto da allora. Ma abbiamo un approccio che penso sia realmente grandioso e ne sono entusiasta. Presto, presto, presto".