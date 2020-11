La forma dell'acqua: la strana coincidenza che spiazzò il pubblico che vide il film per la prima volta

La location scelta da Guillermo del Toro, per la premiere de La forma dell'acqua, spiazzò il pubblico che vide il film per la prima volta.

La scelta di Guillermo del Toro, a proposito della location della premiere de La forma dell'acqua, fu molto peculiare e spiazzò il pubblico che visionò la pellicola per la prima volta. Il film fu presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, nel 2017, e la proiezione ebbe luogo nell'Elgin Theatre.

The Shape of Water: le attrici Sally Hawkins e Octavia Spencer in una foto del film

Le riprese della scene della pellicola girate all'interno del teatro erano avvenute proprio nell'Elgin Theatre, quindi mentre i membri del pubblico assistevano alle suddette scene, sullo schermo vedevano lo stesso teatro in cui erano seduti: per molti questa fu una coincidenza impressionante.

The Shape of Water: un primo piano di Sally Hawkins

In un'intervista con IndieWire del Toro ha dichiarato: "La scelta fu conscia, volevamo stupirli. Devo dire che questo film è un film di guarigione per me. Ho passato la vita a ricreare le paure della mia infanzia, i sogni della mia infanzia, e questa è la prima volta che parlo da adulto, di qualcosa che mi preoccupa da adulto. Parlo di fiducia, sesso, amore e di dove stiamo andando."

Su Rotten Tomatoes La forma dell'acqua - The Shape of Water ha ottenuto il 92% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 8,4 su 10. Il film è stato incluso nella classifica dei 25 migliori film dell'anno dalla rivista Sight & Sound, posizionandosi al sedicesimo posto.