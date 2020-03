La famiglia Willoughby: il trailer italiano del film Netflix svela la data di uscita

La famiglia Willoughby, che intanto si è presentata con il trailer italiano al futuro pubblico, ha reso nota anche la data di uscita: il 22 tutte le loro incredibili avventure esordiranno su Netflix.

Tratto dal libro dell'amata scrittrice per ragazzi Lois Lowry, The Willoughbys racconta la difficile infanzia dei piccoli di casa Willoughby: convinti che starebbero meglio senza i loro genitori egoisti, i piccoli architettano un piano astuto per mandarli in vacanza e intraprendono un'avventura vorticosa per scoprire cosa significhi davvero essere una famiglia. Abilmente guidati dalla spumeggiante tata.

Adattato per Netflix dallo sceneggiatore e regista Kris Pearn, lo stesso di Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi, La famiglia Willoughby, nella versione originale, vede un cast di doppiatori formato da Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara, Jane Krakowski e Sean Cullen.