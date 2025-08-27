La donna della cabina numero 10: Keira Knightley è stata incastrata nel trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di La donna della cabina numero 10, il nuovo thriller psicologico che vede Keira Knightley e Guy Pearce nei ruoli principali. Il film, ispirato al romanzo di successo di Ruth Ware pubblicato nel 2016, promette un intreccio ricco di tensione, mistero e colpi di scena. La storia segue la giornalista Lo, interpretata da Knightley, che durante un viaggio di lavoro a bordo di uno yacht di lusso si trova coinvolta in un incubo dal quale sembra impossibile uscire.

Una giornalista testimone di un mistero nel trailer

Secondo la sinossi ufficiale, Lo parte per un incarico di viaggio che dovrebbe portarla a vivere un'esperienza esclusiva tra comfort e panorami mozzafiato. Tuttavia, la sua permanenza sullo yacht prende una piega inquietante quando assiste a quello che sembra essere l'omicidio di un passeggero, gettato fuori bordo nel cuore della notte. Al suo tentativo di denunciare l'accaduto, la risposta è spiazzante: nessuno sembra ricordare la vittima e i registri ufficiali confermano che tutti i passeggeri sono presenti. Determinata a scoprire la verità, Lo decide di indagare da sola, pur sapendo di rischiare la propria vita.

Il trailer di La donna della cabina numero 10 mette in scena un crescendo di tensione, con sequenze che alternano momenti di apparente normalità a improvvisi scatti di paura e sospetto. La prospettiva soggettiva della protagonista trascina lo spettatore nel dubbio costante: ciò che Lo ha visto è reale o solo frutto di allucinazioni? Il film sembra giocare con il tema della percezione e con la sottile linea che separa verità e paranoia.

Un cast ricco di volti noti per La donna della cabina numero 10

Accanto a Keira Knightley e Guy Pearce, il film vanta un cast corale che include David Ajala, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey, Art Malik, Daniel Ings e Hannah Waddingham. A completare la squadra troviamo anche Pippa Bennett-Warner, John MacMillan, Amanda Collin, Lisa Loven Kongsli e altri interpreti che promettono di arricchire la vicenda con personaggi ambigui e potenzialmente sospetti.

Il progetto è diretto da Simon Stone, già noto per il suo approccio intenso e teatrale alla messa in scena, con una sceneggiatura scritta a sei mani da Joe Shrapnel, Anna Waterhouse e lo stesso Stone. The Woman in Cabin 10 nasce come adattamento del romanzo omonimo di Ruth Ware, best-seller internazionale che ha conquistato milioni di lettori grazie alla sua trama claustrofobica e alle atmosfere cariche di tensione. Portare questa storia sullo schermo significa offrire al pubblico Netflix un thriller capace di fondere mistero, psicologia e suspence in un contesto unico e inquietante come quello di uno yacht in alto mare.