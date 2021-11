La croce dalle 7 pietre: il cult del trash horror arriverà in homevideo

In collaborazione con Luce Cinecittà, TetroVideo distribuirà per il mercato home video internazionale La croce dalle 7 pietre (aka Il lupo mannaro contro la camorra, Cross of the Seven Jewels), film considerato il Cult dei trash horror. Il film godrà per la prima volta di un'edizione Blu-ray realizzata da una scansione in 4K del negativo 35 mm e impreziosita da una ricca sezione di contenuti extra a cura di InGenereCinema.

La croce dalle 7 pietre: una scena del film

Prodotto nel 1987 dalla G. C. Pictures, La croce dalle 7 pietre è stato proiettato in sole due sale siciliane ed è stato scritto, diretto e interpretato da Eddy Endolf, pseudonimo di Marco Antonio Andolfi, che nel 2007, vent'anni dopo, si è occupato anche della regia del mediometraggio Riecco Aborym, ideale seguito de La croce dalle 7 pietre. Successivamente, Andolfi ha rimontato il film per il mercato asiatico, aggiungendo alcune scene inedite e rinominandolo Talisman.

La croce dalle 7 pietre: il poster a cura Shin Nagai in collaborazione con l’artista italiano Claudio Montalbano

La storia de La croce dalle 7 pietre vede come protagonista il romano Marco Sartori, un impiegato di banca al quale viene rubata una preziosa croce gemmata senza la quale l'uomo è condannato a trasformarsi in un lupo mannaro. Marco cercherà di recuperare il potente talismano ma durante la sua ricerca sarà costretto a confrontarsi con alcuni capi della camorra. Nel cast sono presenti Marco Antonio Andolfi, Annie Belle, Gordon Mitchell, Paolo Fiorino, George Ardisson, Zaira Zoccheddu, Glauco Simonini, Giulio Massimini e Mario Donatone.