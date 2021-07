La corrispondenza, le location: dove si trova l'isola del film?

Come location per La corrispondenza, un film sentimentale del 2016 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, il regista italiano ha scelto un posto molto speciale per dare vita al borgo antico che nella pellicola viene chiamato "Borgo Ventoso", in cui sono state girate numerose scene: si tratta de L'isola di San Giulio.

La corrispondenza: Jeremy Irons e, di spalle, Giuseppe Tornatore sul set del film

Le riprese sono iniziate nel marzo 2015 e sono proseguite per circa 10 settimane, tra Italia e Gran Bretagna. L'Isola di San Giulio, nel lago d'Orta, è stata la location principale anche se alcune riprese di Borgo Ventoso si sono svolte presso l'Isola dei Pescatori sul lago Maggiore.

L'isola di San Giulio è l'unica isola del Lago d'Orta ed è situata a circa 400 metri dalla riva, lunga 275 m e larga 140, e con un perimetro di circa 650 m. Sull'isola, oltre al monastero, è presente un piccolissimo conglomerato di case abitato, in maniera permanente, solo da pochissime famiglie.

La corrispondenza: Olga Kurylenko e Jeremy Irons in un momento di passione

Le riprese britanniche de La corrispondenza, invece, hanno avuto luogo in Scozia, a Edimburgo e in Inghilterra, a York e dintorni. Il set si è spostato anche a Trento, al Grand Hotel Trento, a Bolzano, presso la Biblioteca storica del Seminario Maggiore a alla Facoltà di Scienze della Formazione, Seminario Maggiore e piazza Duomo di Bressanone.