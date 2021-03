La coppia quasi perfetta, su Netflix in streaming da oggi

La coppia quasi perfetta, la serie tv con Stephen Campbell Moore e Olivia Chenery, arriva su Netflix in streaming con tutta la prima stagione a partire da oggi!

La coppia quasi perfetta, la serie tv con Stephen Campbell Moore e Olivia Chenery, arriva su Netflix in streaming con gli otto episodi della prima stagione a partire da oggi 12 marzo 2021!

La coppia quasi perfetta, adattamento televisivo del romanzo The One di John Marrs, è incentrata sul personaggio misterioso di Rebecca, una scienziata molto colta, molto bella, con standard molto alti che è sponsor della sua stessa scoperta, ovvero un'app che permette di trovare l'anima gemella di chiunque ci si iscriva. Ma allo stesso tempo Rebecca è sospettata per l'omicidio del suo coinquilino, svanito e ritrovato morto un anno prima.

Oltre alla protagonista Hannah Ware, il resto del cast comprende Dimitri Leonidas (Riviera), che interpreta il migliore amico di Rebecca, Amir El-Masry (Industry) nei panni di un amico di Rebecca che ha segretamente un debole per lei, Stephen Campbell Moore, Wilf Scolding, Diarmaid Murtagh, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Pallavi Sharda, Zoe Tapper, Albano Jeronimo e Gregg Chillin.

