La coniglietta di casa 2, Anna Faris rivela la sua idea per un sequel

Anna Faris ha rivelato di avere un'idea per un possibile sequel del film La coniglietta di casa, la commedia arrivata nelle sale nel 2008.

L'attrice, intervistata da People, ha infatti ammesso che spera sempre venga realizzata una continuazione della storia del suo personaggio, Shelley Darlingson.

Il possibile sequel

Il film La coniglietta di casa era stato diretto da Fred Wolf e raccontava la storia di una giovane che viene mandata via dalla lussuosa residenza di Hugh Hefner perché, arrivata a 27 anni, viene considerata troppo vecchia per la rivista Playboy.

Anna nel ruolo di Shelley

Anna Faris ha dichiarato che vorrebbe riprendere il ruolo avuto in La coniglietta di casa: "Sogno sempre. Per un po' ho pensato che Shelley dovrebbe essere una cantante country davvero pessima e poi ho pensato che no, dovrebbe essere un'interrogatrice per la CIA. La sua capacità è di prendere alla sprovvista le persone perché è percepita, ed è davvero, così aperta e non giudica nessuno. Quindi stavo immaginando Shelley che dice: 'Oh, cosa faccio per lavoro? Faccio interrogatori della CIA'. Scriviamo una sceneggiatura. Adorerei farlo".

Un ruolo in grado di cambiarla

L'attrice ha infatti sottolineato che la parte di Shelley le ha cambiato la vita, prima di ammettere che ha avuto anche un impatto sulla sua vita: "Interpretare un personaggio che aveva così tanta compassione e mancanza di giudizio, un personaggio che guidava realmente con il suo cuore... Sembrava davvero stucchevole, ma penso mi abbia fatto provare la sensazione che fosse facile fare amici in modo strano".

Anna ha infine aggiunto che ha adorato interpretare un personaggio che non è in competizione con le altre persone e questo l'ha portata a condurre un'esistenza con un approccio positivo e combattere contro la gelosia.