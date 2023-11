Matteo Paolillo a La Conferenza Stampa: 'Vi spiego il segreto di Mare Fuori e il futuro di Ciro'

Matteo Paolillo è l'ospite della terza puntata di La Conferenza Stampa. Il programma è disponibile ora su RaiPlay. Anche l'attore di Mare fuori si è sottoposto alle domande del gruppo di ragazzi dai 14 ai 20 anni che affollano il parterre dello studio dove si registra la trasmissione.

Matteo Paolillo alla Conferenza Stampa

Nella terza puntata de La Conferenza Stampa, l'ospite d'onore è stato Matteo Paolillo, noto per il ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare fuori. L'attore ha condiviso riflessioni sulla serie che lo ha reso noto e ha risposto a domande sulla sua esperienza interpretativa e sul successo della produzione.

Il Successo di "Mare Fuori" come Fenomeno Generazionale

Matteo Paolillo ha spiegato il motivo per cui ritiene che Mare Fuori abbia raggiunto un successo così ampio, definendola una serie con cui tutti, dai più giovani agli adulti, possono facilmente identificarsi

"Penso sia una serie con cui chiunque può empatizzare, grandi e piccoli, ed è una cosa in cui rivedendoti magari può dare qualcosa, ti può far crescere", ha replicato ad un ragazzo che gli chiedeva un motivo per guardare la serie ambientata nell'immaginario istituto penitenziario minorile di Napoli.

Sul possibile ritorno di Ciro, Matteo è stato esplicito: "Sono anni che va avanti questa storia. Però ogni volta Ciro si vede sempre nei flashback e non torna mai. Quindi la risposta è quella"

Aspettative e Soddisfazioni Personali

Rispondendo alle domande sul successo improvviso della serie, Paolillo ha ammesso che inizialmente non si aspettava un riscontro così positivo. "Non ne avevo idea. Ero sicuramente contento di poter lavorare a un personaggio così approfondito, era la prima volta che facevo una serie con un ruolo così da protagonista, quindi ero contento per quello, di cominciare a lavorare. Poi, a poco a poco, le cose sono andate sempre meglio, però non me l'aspettavo"

Lo studio del personaggio e il Processo Creativo

Per calarsi nei panni dei personaggi ogni attore ha avuto un suo percorso creativo, Matteo si è confrontato con Giacomo Giorgio, il Ciro della serie. "Lo conoscevo già e sapevo che eravamo nella stessa cella. Anche se nella prima stagione si vedono poco le scene dove siamo insieme, noi due abbiamo lavorato molto per costruire il nostro rapporto al di fuori di quanto si vede dalle scene".

"Siamo andati spesso in giro per Napoli a cercare ispirazioni - ha spiegato - Cercare l'ispirazione nei giri mafiosi alla fine è una cosa molto scontata. Questa non ti viene per forza nella direzione in cui stai cercando. Magari sei per strada a Posillipo e vedi camminare qualcuno che ti ispira qualcosa di preciso. Siamo stati anche a Nisida durante le riprese, in realtà stavamo già girando, e questa esperienza sicuramente ci ha dato tanto".

Impatto Personale del Successo

La discussione si è poi spostata su come il successo abbia influenzato la vita personale di Matteo, con domande sul suo rapporto con il mondo femminile.

"Diciamo che sicuramente è più facile conoscere tante persone e, di conseguenza, tante ragazze. Fa piacere, visto che sono etero, però dall'altro lato è più difficile trovare delle persone che ti vogliono veramente per quello che sei e non solo per quello che rappresenti", ha riposto Matteo.

"Quindi da un lato c'è più quantità, in qualche modo, ci sono più persone che ti si avvicinano - ha continuato l'attore - dall'altro è sempre più difficile trovare chi vuole sapere veramente chi sei e non gli interessa tutto quello che appare. È molto più bello quando conosci una persona e lei ha tutto da scoprire di te".

Come funziona La Conferenza stampa

Il programma funziona come una reale Conferenza Stampa, solo che a fare le domande, invece dei giornalisti, sono degli studenti tra i 14 e i 20 anni che alzano la mano per prenotare una domanda da fare all'ospite della puntata .

La Conferenza Stampa non ha conduzione: è impaginata stretta, per circa 30 minuti, senza mediazioni tra il tavolo e la platea: una domanda dopo l'altra

Dove vedere il programma

La Conferenza Stampa è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, disponibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/laconferenzastampa

