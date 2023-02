La Conferenza Stampa: Carlo Verdone ospite della decima puntata, in streaming da oggi su RaiPlay

Carlo Verdone, è l'ospite della nuova puntata de La Conferenza Stampa: il programma è disponibile su RaiPlay da oggi 1 marzo. Firmato da Giovanni Benincasa, La Conferenza Stampa è l'incontro di trecento ragazzi con grandi personaggi dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della politica.

Il programma funziona come una reale Conferenza Stampa, solo che a fare le domande, invece dei giornalisti, sono degli studenti tra i 15 e i 20 anni che alzano la mano per "prenotare" una domanda da fare all'ospite della puntata che, questa settimana, sarà Michele Rech, in arte Zerocalcare. La Conferenza Stampa non ha conduzione: è impaginata stretta, per circa 30 minuti, senza mediazioni tra il tavolo e la platea: una domanda dopo l'altra.

Il programma, di Giovanni Benincasa, è realizzato con Francesco Mileto, Stefano Rapone, Vittorio Simonelli, Giulio Somazzi e con la regia di Flavia Unfer.

La diversità degli ospiti condiziona in qualche modo l'alzata di mano dei ragazzi: chi più interessato a Stefano De Martino, chi alla cantautrice Ariete, chi a Valerio Lundini o a Pierluigi Pardo, chi ancora a Federico Cesari, e così via per tutte le puntate. Al termine delle dieci "Conferenze" avremo conosciuto meglio i ragazzi della platea, ma anche qualche ospite avrà rivelato un aspetto nuovo della sua vita personale e professionale.