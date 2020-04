La compagnia del cigno: trama della prima puntata, stasera su Rai2 in replica

La compagnia del cigno torna da stasera su Rai2 alle 21:20 per far compagnia agli spettatori con le repliche. Tornano così, per 6 settimane, le vicende dei 7 giovani alunni del Conservatorio di Milano e del severo professor Marioni, interpretato da Alessio Boni.

La trama della prima puntata ci riporta all'alba di quel giorno in cui Matteo parte da Amatrice per raggiungere Milano. Con le note di Rossini nelle orecchie e il sogno di una nuova vita nel cuore, Matteo si sta trasferendo da suo zio, Daniele, per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Qui che studiano anche Domenico, Sofia, Roberto detto Robbo, Rosario, Sara e Barbara. Matteo suona il violino, è un ragazzo fragile e dotato, il terremoto che ha distrutto la sua città lo ha profondamente cambiato.

Il maestro Marioni chiede a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutare Matteo con le prove: se Matteo non migliorerà, saranno tutti fuori dall'orchestra. A parte Domenico, che cerca di rendersi subito operativo creando una chat sul telefonino per organizzare gli incontri, per gli altri tutto questo rappresenta l'ennesimo impegno. Al gruppo, Marioni aggiunge anche Sara che, sebbene non faccia parte dell'orchestra perché ipovedente, ha la determinazione e la grinta giusta per aiutare il nuovo arrivato.

Nel cast, oltre ai sette ragazzi interpretati da Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca e gli esordienti Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano, Chiara Pia Aurora e ad Alessio Boni, anche Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, Rocco Tanica, Giorgio Pasotti e Marco Bocci e con la partecipazione di Giovanna Mezzogiorno.