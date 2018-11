La collina dei conigli: le prime foto dell'adattamento televisivo

La Collina dei conigli, il nuovo adattamento del romanzo di Richard Adams, è in fase di produzione per conto di Netflix e BBC e ora online sono apparse le prime foto ufficiali del progetto.

Nel cast stellare ci saranno anche Rosamund Pike con il ruolo del Coniglio Nero di Inlé, Peter Capaldi che sarà il gabbiano Kehaar, Taron Egerton con la parte di El-Ahrarirah e Gemma Chan che avrà il ruolo di Dewdrop.

Gli interpreti comprendono inoltre Miles Jupp, Freddie Fox, Mackenzie Crook, Olivia Colman, Anne-Marie Duff, Rory Kinnear, Tom Wilkinson, Jason Watkins, Craig Parkinson, Henry Goodman, Lee Ingleby, Charlotte Spencer e Daniel Rigby.

La storia è ambientata nella campagna del sud dell'Inghilterra e al centro della storia ci sarà un gruppo di conigli che cerca di salvarsi dall'arrivo dell'uomo e dalla distruzione certa delle loro case. Il loro percorso li porta poi ad affrontare predatori e avversari, andando alla ricerca di un luogo dove creare una società perfetta.

La collina dei conigli andrà in onda su BBC One a Natale e sarà distribuita su Netflix a livello globale.

La pop star Sam Smith ha inoltre composto, in collaborazione con Steve Mac, la canzone originale Fire on Fire che sarà usata come brano tematico del progetto.