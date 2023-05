La Chimera: il trailer del film di Alice Rohrwacher che sarà presentato a Cannes 2023

La Chimera verrà presentato a Cannes 2023 e il film diretto da Alice Rohrwacher ha ora un trailer.

Nel video si vede il protagonista, interpretato da Josh O'Connor, e una scena ambientata tra le strade della città.

Il coinvolgimento di Josh O'Connor nel film

La chimera: una scena del film

La regista italiana Alice Rohrwacher, intervistata da Variety, ha inoltre raccontato che l'idea alla base del film La chimera nasce dal fatto che viva in Umbria, dove tutti raccontano storie legate ai tombaroli. La filmmaker ha dichiarato: "Trovavo tutto questo fantastico. Non tanto perché era illegale, ma perché stavano andando contro qualcosa di sacro: stavano aprendo tombe". Alice ha sottolineato: "Pensavo: 'Dove trovano il coraggio di farlo?'. Ma parlando con loro, ho capito che volevano tagliare i ponti con il passato".

Rohrwacher ha poi spiegato che Josh O'Connor ha voluto imparare l'italiano e si è immerso totalmente nel suo personaggio, vivendo persino in una roulotte durante le riprese. La prima versione della sceneggiatura, inoltre, aveva un protagonista più anziano, ma la star di The Crown gli ha scritto dopo aver visto Lazzaro Felice e ha deciso, dopo averlo incontrato, di riscrivere il personaggio e cambiarne l'età.

Le pupille, la recensione: quello di Alice Rohrwacher è grandissimo cinema

Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", La chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

Come tutti i film di Alice Rohrwacher, La chimera è prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia) e Amka Films Productions (Svizzera), in collaborazione con Arte France Cinema, in associazione con TRT-Cinema. L'uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01 Distribution. A distribuirlo negli Stati Uniti sarà invece NEON.

Per La chimera, Alice Rohrwacher è tornata inoltre a lavorare con le sue storiche collaboratrici: la direttrice della fotografia Hélène Louvart (THE LOST DAUGHTER, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS), la montatrice Nelly Quettier (HOLY MOTORS), la scenografa Emita Frigato, la costumista Loredana Buscemi e la acting coach Tatiana Lepore.