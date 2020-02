La Chiave, stasera su Cielo il film di Tinto Brass con Stefania Sandrelli

La Chiave è il film che va in onda stasera su Cielo alle 21:20, il canale in chiaro di Sky ci propone un altro sabato all'insegna dell'erotismo firmato Tinto Brass con protagonista la conturbante Stefania Sandrelli.

La Chiave è ambientato a Venezia, durante il periodo della dittatura fascista in Italia. Alla vigilia della dichiarazione di guerra Nino, anziano direttore della Biennale d'Arte è sposato con Teresa, molto più giovane di lui. Quando la loro intesa sessuale va a scemare, Nino fa in modo che la moglie trovi il diario dove sono annotate tutte le sue lussuriose fantasie. A questo punto della storia Teresa inizia a scrivere un suo diario. In esso descrive le sue prestazioni sessuali con Laszlo, ragazzo di origini ungheresi, fidanzato con la figlia Lisa. I due diari diventano il tramite in cui i due coniugi si raccontano le proprie avventure sessuali e le fantasie più segrete.

Stefania Sandrelli ne La Chiave di Tinto Brass

Nino e Teresa sono interpretati da Frank Finlay e Stefania Sandrelli, la figlia Lisa è Barbara Cupisti, Franco Branciaroli è il giovane Laszlo, fidanzato di Lara ed amate di Teresa. Tinto Brass è il regista e lo sceneggiatore del film.

Stefania Sandrelli posa per Frank Finlay in una scena de La chiave

Film erotico tra i più celebri del cinema italiano, La chiave uscì in Italia nell'ottobre del 1983. Grazie anche al richiamo della Sandrelli, il film fece scandalo ma ebbe un grosso successo al botteghino, tanto che al termine della stagione, fu il secondo maggior incasso in Italia, preceduto solo da Flashdance.