La casa dalle finestre che ridono: stasera su Cine34 il film di Pupi Avati

Stasera su Cine34, alle 23:00, torna il grande cinema di Pupi Avati con La casa dalle finestre che ridono, uno dei suoi film più famosi ed apprezzati, un horror/thriller del 1976 diventato un cult.

La storia è quella di Stefano, un pittore che viene chiamato da Antonio, un suo amico in un paesino della Pianura Padana per restaurare un affresco di Buono Legnani che si trova in una chiesa. Mentre il suo lavoro procede iniziano a succedere cose strane: Antonio si suicida proprio dopo avergli detto che aveva scoperto delle cose molto importanti e la gente in paese comincia ad evitarlo...

La storia "vera" dietro alla prima idea del film, però, è proprio di Pupi Avati, perchè La casa dalle finestre che ridono nasce da una suggestione infantile del regista, quella che, bambino, lo portò a credere che nel paese in cui viveva con la famiglia esistesse davvero il malvagio fantasma del "prete donna", spauracchio di tutti i piccoli disobbedienti.