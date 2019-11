La caccia - Monteperdido: trama della terza puntata, stasera su Canale 5

La caccia - Monteperdido torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la terza puntata, la penultima, intitolata "Il lago incantato". La serie tv spagnola con Megan Montaner, in onda su Mediaset in prima TV per l'Italia, campione di incassi in Spagna, dopo un esordio con i fiocchi, la scorsa settimana ha faticato leggermente, facendo registrare un lieve calo di spettatori (2.117.000) e di share (9.4%). Riuscirà in questa domenica sera a strappare il primato a Pezzi Unici su Rai1?

La trama di oggi, 24 novembre, si apre con un sospetto: quello dell'agente Sara Campos (Megan Montaner) che sospetta essere i due i rapitori di Lucia e Ana. Nicolas, nel frattempo, è di nuovo libero e saranno proprio alcune sue dichiarazioni a svelare qualcosa di inaspettato.

Sara deve prendere atto del fatto che Ana sembra trovarsi più a suo agio con Quim durante le indagini per il ritrovamento di Lucia, ma fa anche un'importante scoperta: Victor le ha sempre nascosto un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale.

La comunità di Monteperdido, già sconvolta dalla vicenda di Ana e Lucia, dovrà fare i conti con un grande segreto finalmente venuto a galla che rischia di sconvolgere l'equilibrio di tutti.

La caccia - Monteperdido, con la Megan Montaner de Il segreto, va in onda su Canale 5 la domenica in prima serata. Possibile seguire la terza puntata anche in streaming, sulla piattaforma Mediaset Play, attraverso il sito o tramite l'app per dispositivi mobili e smart tv. Da domani l'episodio sarà disponibile per le repliche nella sezione on demand, dove si possono riguardare anche gli episodi precedenti.